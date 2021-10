Syreny alarmowe zabrzmiały dziś w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. To nie ćwiczenia

Syreny alarmowe zawyły w ramach akcji „Alarm dla klimatu” organizowanej przez portal Gazeta.pl i Koalicję Klimatyczną. Do akcji włączyły się jedne z największych miast w Polsce – Warszawa, Gdańsk, Łódź i Szczecin.

Syreny alarmowe zabrzmiały dziś w obronie klimatu

Z najnowszego raportu ONZ wynika, że świat zmierza ku ociepleniu o 2,7 st. C. Zdaniem ekspertów to zdecydowanie zbyt wiele. Jeżeli obecny wzrost temperatury się utrzyma, będzie to mieć katastrofalne skutki dla całego ekosystemu.

Problem zmian klimatycznych będzie poruszany podczas rozpoczynającego się w niedzielę szczytu COP26. Politycy i naukowcy będą wtedy przedstawiać plany działań, które mają doprowadzić m.in. do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym do spowolnienia ocieplania się klimatu.

Właśnie ze względu na rozpoczynający się w niedzielę szczyt zorganizowana została w Polsce akcja „Alarm dla klimatu. – Kryzys klimatyczny to nie tylko teoria, to udowodniony naukowo fakt i śmiertelne zagrożenie. Dlatego czas włączyć „Alarm dla klimatu”. Warszawa dołącza do akcji społecznej zorganizowanej przez portal Gazeta.pl i oraz Koalicję Klimatyczną i w ramach „Alarmu dla Klimatu” 29 października w samo południe w stolicy zawyją syreny. Będzie to symboliczne ostrzeżenie, że walka z kryzysem klimatycznym, największym kryzysem naszych czasów, to wielkie zadanie dla nas wszystkich. – mówił w specjalnym nagraniu Rafał Trzaskowski.

COP26 z jasnymi celami

Szczyt COP26 rozpocznie się 31 października i potrwa do 12 listopada. W tym czasie w Glasgow w Wielkiej Brytanii eksperci i światowi przywódcy będą dyskutować nad tym, jak osiągnąć 4 podstawowe cele tegorocznego szczytu: