Nawet 30 tys. zł kary dla pijanych kierowców. Sejm przegłosował projekt ustawy

Sejmprzegłosował rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

Sejm. Wyższe kary dla kierowców

Autorzy nowelizacji ustawy proponują m.in. areszt lub grzywnę minimum 2,5 tys. złotych za jazdę po pijanemu, 2 tys. zł za złamanie zakazu omijania zamkniętych zapór kolejowych. W nowych przepisach surowo karane są także przewinienia wobec pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będzie grozić mandat w wysokości 1,5 tys. zł

W ustawie zapisane jest także sześciokrotne zwiększenie grzywny (do 30 tys. zł) za łamanie przepisów drogowych i od 1,5 do 5 tys. zł mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/godz. W przypadku recydywy w ciągu dwóch lat od pierwszego zdarzenia kara wynosiłaby już od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Usprawnione ma zostać uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Zmienić ma się także system dotyczący punktów karnych. Będą one kasowane dopiero po upływie dwóch lat.

Sejm. Jak głosowali posłowie?

W głosowaniu wzięło udział 435 posłów. Za zaostrzeniem kar dla kierowców opowiedziało się 390: 219 z PiS, 111 z KO, 35 z Lewicy, 16 z Koalicji Polskiej, 3 z ruchu Kukiz'15, 2 z Porozumienia, 1 z koła Polskie Sprawy oraz Zbigniew Ajchler, Łukasz Mejza i Ryszard Galla.

Przeciw zagłosowało 18 parlamentarzystów: 3 z PiS (m.in. Anna Maria Siarkowska), 2 z Lewicy, 10 z Konfederacji, 2 z Polskich Spraw oraz Mirosław Suchoń z Polski 2050. Od głosu wstrzymało się 27 polityków: 7 z KO, 6 z Lewicy, 7 z Polski 2050, 3 z Koalicji Polskiej, 3 z Porozumienia oraz 1 z Polskich Spraw. 25 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

