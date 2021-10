Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy raport Straży Granicznej

Straż Graniczna codziennie w mediach społecznościowych publikuje komunikaty, w których informuje o działaniach na granicy polsko-białoruskiej. W piątek 29 października odnotowano 511 prób jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 13 imigrantów (wszyscy to obywatele Iraku). Za pomocnictwo zatrzymano pięć osób.

Jak podaje SG, wobec 108 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Możliwość wydawania takich postanowień wprowadziła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Na jej mocy cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski. W postanowieniu o opuszczeniu RP orzeka się też zakaz wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Zapisy nowelizacji weszły w życie we wtorek 26 października.

Kryzys na granicy. Stan wyjątkowy obowiązuje w części dwóch województw

Przypomnijmy – na początku września w części województw podlaskiego i lubelskiego został wprowadzony stan wyjątkowy. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, ale został przedłużony o kolejne 60. Politycy zdecydowali się na wprowadzenie takiego rozwiązania w odpowiedzi na kryzys migracyjny, inspirowany przez reżim Łukaszenki.

