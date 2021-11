Kryzys migracyjny. Najnowsze dane SG na temat sytuacji na granicy z Białorusią

Podobnie jak każdego dnia tej jesieni, w poniedziałek 1 listopada Straż Graniczna opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, w których poinformowała o działaniach na granicy polsko-białoruskiej. Dowiedzieliśmy się o 470 zaobserwowanych próbach nielegalnego przedostania się do Polski. Dodatkowo wobec 87 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. „Pozostałym próbom zapobiegliśmy” – dodali przedstawiciele SG.

W całym październiku prób nielegalnego przedostania się do Polski z terytorium Białorusi naliczono aż 17,3 tys. Dla porównania we wrześniu było to 7,7 tys. udaremnionych prób, a w sierpniu 3,5 tys. Jak poinformował w niedzielę 31 października na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, już ponad 9 tys. żołnierzy pełni służbę na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczną wspierają nie tylko żołnierze wojsk operacyjnych i Żandarmeria Wojskowa, ale też terytorialsi, którzy prowadzą operację #SilneWsparcie w obszarze przygranicznym.

Kryzys na granicy. Stan wyjątkowy w części dwóch województw

Przypomnijmy – na początku września w części województw podlaskiego i lubelskiego został wprowadzony stan wyjątkowy. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, ale został przedłużony o kolejne 60. Politycy zdecydowali się na wprowadzenie takiego rozwiązania w odpowiedzi na kryzys migracyjny, inspirowany przez reżim Łukaszenki.

