Gen. Polko ostro o kryzysie migracyjnym. „Ja nie boję się używać sformułowania piąta kolumna”

Były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i były dowódca GROM-u mówił w radiu o zagrożeniu ze strony Rosji i Białorusi. Stwierdził, że Polska nie była pierwotnym celem działań wschodnich reżimów, ale sytuację zmieniła reakcja na wydarzenia na granicy. – Putin poprzez Łukaszenkę zaplanował wojnę hybrydową. Realizuje ją w przestrzeni cybernetycznej poprzez propagandę, przekazywanie własnej narracji, i kiedy znajduje tą swoją użyteczną piątą kolumnę, to w tym kierunku jeszcze bardziej koncentruje uderzenie. Nie znalazł poklasku na Litwie, na Łotwie, znalazł sprzyjający klimat w Polsce, stąd też tutaj skierowana jest agresja – oceniał.

100 tys. migrantów na Białorusi „żywą bronią” Łukaszenki

Polko stwierdził, że na Białoruś ściągnięto co najmniej 100 tys. migrantów, których teraz używa się jako żywej broni. – Ja nie boję się używać sformułowania piąta kolumna. Jak nazywać ludzi, którzy oskarżają, rzucają inwektywy pod adresem naszych służb granicznych, żołnierzy, a nie dostrzegają sprawcy tego, co się dzieje. Łukaszenka bezczelnie wręcz handluje ludźmi, jest bandytą na skalę międzynarodową i z tego powodu nikt nie czyni mu większych wyrzutów. To jest niepojęte – oceniał.

Polko: Łukaszenka będzie dążył do radykalizacji

Zdaniem eksperta ds. obronności, działania reżimu w Mińsku będą kontynuowane. – Obawiam się, że – niestety – Łukaszenka będzie dążył do radykalizacji swoich działań. Takie drastyczne obrazki są mu potrzebne, by wygrywać tę swoją strategię. Tak jak terroryści walczą bardziej telefonem, internetem, zdjęciami chcą zastraszyć świat, tak Łukaszenka tymi przerażającymi obrazkami chce obciążać Polskę i obarczać nas winą za to, czego sam jest sprawcą – przewidywał gen. Polko.

