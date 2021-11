Starcie Bąkiewicza i Terlikowskiego na Twitterze. „Judasz”

Arcybiskup Andrzej Dzięga wygłosił orędzie z okazji Wszystkich Świętych. Komentatorzy przypomnieli przy tej okazji, że metropolita szczecińsko-kamieński jest oskarżany o krycie sprawców pedofilii. Chodzi m.in. o sprawę ks. Andrzeja Dymera.

Przy okazji orędzia arcybiskupa Andrzeja Dzięgi wróciła sprawa pedofilii w Kościele

Abp Dzięga otrzymał w kwietniu od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nagrodę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Jak argumentowano, powodem były „wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae” duchownego.

Do sprawy odniósł się wtedy Tomasz Terlikowski. „Nagroda dla abp Dzięgi to dowód, że wiedza o ochronie nieletnich w Kościele i świadomość, jak powinno się podchodzić do biskupów broniących sprawców jeszcze się do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL nie przebiła. Albo, że mają oni prawa małoletnich w..”. – napisał wtedy w mediach społecznościowych katolicki publicysta.

Robert Bąkiewicz skomentował wpis Tomasza Terlikowskiego sprzed kilku miesięcy

Teraz wpis skomentował nieoczekiwanie Robert Bąkiewicz. „Judasz” – napisał krótko szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. „Ale, że kto? Z ciekawości pytam, żeby mieć pewność” – odpowiedział w ironicznym tonie Terlikowski. Jeden z internautów napisał, że chodzi właśnie o Terlikowskiego. „No nie wiem, jak sobie teraz poradzę... Naprawdę nie wiem” – kontynuował katolicki publicysta.

Terlikowski dodał jeszcze kolejny tweet. „A teraz na poważnie. W skrzywdzonych, w zranionych spotkałem Chrystusa. Naprawdę. I nie zamierzam zdradzić tych spotkanych tylko po to, by komuś się podobać. A do troski o zranionych wzywa zarówno Ewangelia, jak i Kościół” – podsumował.

