„Rz”: PiS szykuje rewolucję w Sądzie Najwyższym. Zostaną tylko dwie Izby?

Od wielu tygodni trwa spór polskiego rządu z unijnymi instytucjami w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. TSUE w wyroku wskazał, że Izba Dyscyplinarna powinna zostać natychmiast zawieszona. Ponieważ ID nadal nie została zlikwidowana, Komisja Europejska zwróciła się do TSUE z wnioskiem o ukaranie Polski, gdyż ta nie stosuje się do orzeczenia. W odpowiedzi TSUE nałożył na nasz kraj milionowe kary które mają być płacone do momentu wykonania wyroku TSUE.

Zmiany w Sądzie Najwyższym - jakie?

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że Prawo i Sprawiedliwość pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które wprowadzą ogromne zmiany w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. W opublikowanym przez dziennik projekcie ustawy pojawił się m.in. zapis, że zamiast obecnych pięciu izb w SN byłyby tylko dwie: Izba Prawa Publicznego i Izba Prawa Prywatnego. Pierwsza miałaby się zajmować oceną ważności wyborów i rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych od prawomocnych wyroków sądowych a druga odpowiedziami na pytania prawne sądów powszechnych i dbałością o jednolitość ich orzecznictwa.

Pozostałe Izby: Karna, Cywilna, Pracy, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna miałyby zostać zlikwidowane.

Co z sędziami, którzy orzekają w Sądzie Najwyższym?

Obecnie w SN pracuje 94 sędziów, z czego 42 to sędziowie nowi. W myśl nowych przepisów mieliby oni obowiązek złożenia oświadczeń do I Prezes SN, czy nadal chcą być zasiadać w Sądzie Najwyższym. Projekt ustawy zakłada, że ci, którzy orzekają od co najmniej 10 lat mogliby przejść w stan spoczynku, płatny w 100 procentach.

Jeśli jednak zdecydują, że chcą dalej orzekać, musieliby poddać się ocenie Krajowej Rady Sądownictwa. Swoją ocenę KRS przekazałby prezydentowi. To właśnie od głowy państwa miałoby zależeć, do której z dwóch nowych izb miałby trafić sędzia. Prezydent miałby również prawo wskazać miejsce w nowych sądach regionalnych. Jeśli sędzia zostałby negatywnie oceniony przez KRS, wówczas także trafiły do sądu regionalnego.

