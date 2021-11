Dwie osoby zmarły w Złotych Tarasach. Dyrekcja centrum handlowego o “wstępnych ustaleniach”

Do pierwszego z tragicznych wypadków w Złotych Tarasach doszło w czwartek 28 października. Z informacji, jakie pojawiły się w mediach, wynika, że ok. 40-letni mężczyzna miał dostać ataku epilepsji na schodach ruchomych. Z powodu ataku spadł z ostatniego piętra na poziom -1 i uderzył w barierkę. Zginął na miejscu. – Według wstępnych ustaleń był to nieszczęśliwy wypadek – mówił wówczas mł. asp. Rafał Rutkowski z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Do drugiego z tragicznych wypadków doszło we wtorek 2 listopada w tym samym miejscu. Tym razem z 4 piętra na poziom -1 spadła 46-letnia kobieta. Udzielono jej pierwszej pomocy, jednak mimo starań nie udało się uratować jej życia. Kulisy tego wypadku na razie nie są znane.

Warszawa. Złote Tarasy wydały oświadczenie. Mówią o „targnięciu się na własne życie”

We wtorek po południu dyrekcja CH Złote Tarasy postanowiła opublikować oświadczenie dotyczące obu tragicznych zdarzeń. Podkreślono w nim, że „schody, na których doszło do wypadków, a także barierki w ich pobliżu spełniają normy bezpieczeństwa”. Galeria podkreśliła również, że policja i prokuratura prowadzą w czynności w tej sprawie. Niemniej podano również, że „wstępne ustalenia wskazują, że osoby zmarłe w ww. dniach, targnęły się na własne życie”.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Dyrekcji CH Złote Tarasy

„W związku ze zdarzeniami na terenie CH Złote Tarasy z dnia 28 października br. oraz 2 listopada br. informujemy, że barierki oraz ruchome schody w CH Złote Tarasy spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. Wstępne ustalenia wskazują, że osoby zmarłe w ww. dniach, targnęły się na własne życie. Policja oraz Prokuratura nadal prowadzą czynności w tych sprawach. Wszelkie pytania dotyczące przyczyn wydarzeń oraz postępów w obu śledztwach prosimy kierować do wymienionych organów” .

