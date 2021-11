Szczecin. Nastolatka zmarła w Centrum Handlowym Galaxy

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, do dramatycznych scen w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie doszło we wtorek po godzinie 15. Z relacji dziennika wynika, że nastolatka zginęła na miejscu po tym, jak upadła na chodnik w pobliżu galerii.

Szczecin. Śmierć w Centrum Handlowym Galaxy próbą samobójczą?

Na miejscu pojawił się zespół pogotowia ratunkowego i jednostki policji. Funkcjonariusze próbowali ustalić, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Szukali też świadków zdarzenia.

Z jedną z osób, które widziały całe zajście rozmawiała „Gazeta Wyborcza”. Z relacji wynika, że 13-latka skoczyła z łącznika pomiędzy nową częścią galerii a parkingiem na ostatnim piętrze. Sprawę wstępnie zakwalifikowano jako samobójstwo, a zbadaniem jej szczegółów zajmuje się policja i prokuratura.

Warszawa. Śmierć w Złotych Tarasach

We wtorek w podobnym czasie (ok. godz. 14:30) do śmiertelnego wypadku doszło również w CH Złote Tarasy w Warszawie. 46-letnia kobieta spadła z ruchomych schodów na 4. piętrze. Mimo udzielenia pierwszej pomocy nie udało się jej uratować.

– W tej chwili nie wiemy, kim była ta osoba i czy spadła przez przypadek, czy wyskoczyła – przekazali we wtorek funkcjonariusz. Początkowo sprawy nie chciała komentować galeria handlowa. – Sprawa jest bardzo świeża. Nie komentujemy tego, co się stało. Nie jesteśmy uprawnieni do wypowiadania się, dopóki policja nie zakończy dochodzenia – zaznaczono w biurze administracyjnym Złotych Tarasów. Po godzinie 20 dyrekcja centrum wydała oświadczenie.

To już drugi tragiczny wypadek w galerii w odstępie zaledwie kilku dni. W tym samym miejscu w czwartek 28 października zginął ok. 40-letni mężczyzna.