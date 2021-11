TVN24: Nocna akcja Straży Granicznej. Dziecko przetransportowane do szpitala

Zdarzenie miało miejsce niedaleko granicy Polski z Białorusią, ale poza obszarem stanu wyjątkowego. Dziennikarze dostali informację, że Straż Graniczna ma się szykować do procedury wypchnięcia migrantów z powrotem na Biłoruś. Jak czytamy w materiale stacji, dziennikarze nie mogli dostać się do migrantów koczujących w lesie, gdyż pogranicznicy mieli im to utrudniać.

Ostatecznie grupa prawdopodobnie ok. 11 migrantów została wywieziona z lasu pod Narewką. W grupie były dzieci w różnym wieku. Migranci trafili do placówki Straży Granicznej w Narewce. Jedno z dzieci – kilkuletni chłopiec – trafił z kolei do szpitala. TVN24 ustalił, że migranci przybyli z Kurdystanu. Z dzieckiem, które zostało zabrane do szpitala ma być z kolei nienajlepiej – relacjonowali migranci w rozmowie z dziennikarzami.

Kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy na granicy Polski z Białorusią trwa kryzys migracyjny. Reżim prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki sprowadza do Mińska migrantów, którym obiecywana jest podróż do Unii Europejskiej, najczęściej Niemiec. Miganci przybywają na Białoruś, skąd są przerzucani pod granicę z Polską. W tym miejscu są zmuszeni do koczowania w przygranicznych miejscowościach, często w złym stanie zdrowia i bez dostępu do bieżącej wody, czy opieki medycznej.

W ponad 180 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego wprowadzono stan wyjątkowy. W tym miejscu nie mogą się pojawiać dziennikarze, a granica ochraniana jest przez wzmożone patrole Straży Granicznej i wojska.

