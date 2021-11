Konstanty Radziwiłł odpowiada na apel Rafała Trzaskowskiego. „Skandaliczne wypowiedzi”

W środę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zorganizował specjalną konferencję prasową poświęconą sytuacji epidemiologicznej. Wraz ze swoją zastępczynią Renatą Kaznowską wskazywał, że brakuje ogólnokrajowej strategii walki z kolejną odsłoną pandemią, a warszawskie szpitale mają trudności wynikające z obowiązku przyjmowania zakażonych.

– Apeluję o aktywowanie instrumentu jakim są paszporty covidowe, o możliwość zapytania pracowników czy są zaszczepieni, o poważne podejście do obowiązku noszenia maseczek. Dziś jesteśmy uspakajani, że wszystko idzie zgodnie z planem, a widzimy naprędce wydawane kolejne decyzje na zamykanie oddziałów i szpitali – mówił Trzaskowski.

Władze Warszawy chcą szpitala tymczasowego

Włodarze Warszawy podkreślali trudną sytuację w stołecznych szpitalach, gdzie przybywa pacjentów z Covidem, choć brakuje specjalistycznych oddziałów. – W czasie trzeciej fali pandemii szpitale odwoływały planowane zabiegi i operacje. Wydłużyły się kolejki. Teraz czeka nas to samo. Dlatego apeluję do rządzących żeby jak najszybciej uruchomili w Warszawie szpital tymczasowy do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19, a nie tworzenie oddziałów covidowych w strukturach obecnych szpitali – tłumaczyła Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską służbę zdrowia.

Wskazywała, że w trudnej sytuacji jest Szpital Praski, który ma przygotować 271 łóżek covidowych, gdyż decyzją wojewody został przekształcony w szpital dla pacjentów z COVID-19. Od tej decyzji odwołały się władze stolicy, choć przygotowania już rozpoczęto. Wielu chorych przebywa w Szpitalu Południowym, gdzie 40 najciężej przechodzących COVID-19 osób znajduje się pod respiratorami. W związku z tym, by móc przyjmować innych pacjentów, rozbudowywana jest instalacja tlenowa. – Jeżeli chodzi o pacjentów w najcięższym stanie, podłączonych do respiratorów, nawet do 90 proc. z nich to osoby, które nie przyjęły szczepionki – mówiła Kaznowska, apelując o szczepienie się.

Konstanty Radziwiłł odpowiada

Na postulaty stołecznych polityków odpowiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który określił je mianem „absurdalnych” . Trzaskowskiemu zarzucił, że Szpital Południowy, który został wyznaczony jako tymczasowy w stolicy, „działa w połowie potencjału” . „Natomiast Miasto nie jest w stanie określić końcowego terminu naprawy instalacji tlenowej” – zaznaczył Konstanty Radziwiłł.

Jak zaznaczył wojewoda „na zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z COVID-19 musimy patrzeć jako system obejmujący całe województwo”. Tłumaczył, że „łóżka dla pacjentów covidowych są uruchamiane stopniowo, tak, aby jak najdłużej zapewnić możliwość hospitalizacji dla pacjentów z innymi schorzeniami”. „Nie możemy pozwolić sobie na to, aby łóżka stały puste – stąd decyzje muszą być wydawane na bieżąco” – powiedział Radziwiłł dodając, że nie obowiązuje w tym przypadku żadna rejonizacja i każda placówka powinna przyjmować pacjentów, niezależnie skąd pochodzi.

„Tymczasem władze Warszawy formułują skandaliczne wypowiedzi, że w warszawskich szpitalach znajdują się pacjenci głównie spoza Warszawy. Otrzymywaliśmy też sygnały, że pacjenci spoza Warszawy nie byli przyjmowani np. w Szpitalu Południowym” – podkreślił wojewoda mazowiecki.