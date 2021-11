Instytut od wojny, instytut od rodziny, instytut od męstwa. Tak PiS wydaje miliony. „To orbanowski scenariusz”

Instytut Spraw Wojennych ma być nową jednostką, która wyceni straty Polski podczas II Wojny Światowej. Powstanie instytucji obwieścił pod koniec października Arkadiusz Mularczyk, dziękując przy tym premierowi, że to za jego sprawą uda się ją powołać. Według medialnych doniesień, nowy instytut zajmie się analizami ekonomicznymi, prawnymi i prowadzeniem procesu legislacyjnego – oczywiście wszystko to ma sprawić, że Polska uzyska reparacje wojenne. Mularczyk stwierdził, że to „kolejny ważny krok dla kształtowania Polskiej świadomości historycznej”. A przy tym kolejna instytucja, których PiS powołał niemało.

Kolejnym nowym instytutem ma być Polski Instytut Rodziny i Demografii. W czwartek Bartłomiej Wróblewski ogłosił, że wraz z grupą posłów PiS złożył projekt ustawy w sprawie jego powołania. Choć powstanie tej instytucji PiS zapowiadał już w lutym. Cel? Zachęcić Polki do rodzenia dzieci. W uzasadnieniu projektu czytamy, że „bezpieczeństwo demograficzne Polski jest poważnie zagrożone”, a w Polsce nie ma instytucji, która „w sposób kompleksowy bada zjawiska demograficzne”. Jak stwierdził Wróblewski, instytut to „merytoryczne zaplecze dla trwałej, organicznej polityki prorodzinnej i demograficznej”. Zaplecze to ma kosztować 30 milionów rocznie.

Żołnierze wyklęci, ochrona zabytków i myśl narodowa

O to, ile dokładnie nowych instytucji, funduszy i agencji powstało za rządów Zjednoczonej Prawicy, zapytała w marcu tego roku posłanka KO Izabela Leszczyna. Odpowiedział jej wiceminister finansów Sebastian Skuza. Okazało się, że PiS, do tamtego momentu, powołał łącznie 35 różnych instytucji, funduszy i agencji – od tych zajmujących się innowacjami, przez medycynę, ochronę zabytków, aż po krzewienie myśli narodowej i ducha patriotyzmu. Wszystkie podlegają pod administrację rządową, a więc finansowane są z publicznych pieniędzy.

I tak spośród „jednostek budżetowych” w 2018 roku powołano Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, która kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej, a w 2021 roku powstał Instytut De Republica. Wśród państwowych instytucji kultury w 2016 roku roku powołano Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, w 2019 roku Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, a w 2020 roku Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Kolejny punkt to „agencje wykonawcze”. I tak: w 2017 roku powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a w 2020 roku Narodowy Instytut Wolności.

Państwowych funduszy celowych powstało przez pięć lat aż 12. Jako pierwszy Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rok później Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i Fundusz Dróg Samorządowych. Następnie Fundusz Dostępności, Fundusz Inwestycji Kapitałowych czy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Tworzono także „państwowe osoby prawne” jak Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego czy Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. I jeszcze jedną „instytucję gospodarki budżetowej”, czyli Krajowy Instytut Mediów.

W tej samej odpowiedzi odnajdujemy również koszty utrzymania części nowych instytucji. I tak koszt utrzymania powołanej przez Zbigniewa Ziobrę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w 2019 roku wyniósł niecałe 6 mln zł, a w 2021 ma to być już 31,5 mln. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL kosztowało w 2020 roku niecałe 4 mln zł, a plan na 2021 to prawie 7 mln. Z kolei Instytut Kultury i Dziedzictwa wsi kosztował w 2019 roku 1,6 mln, a w 2021 ma kosztować aż 10,7 mln.

Od resortu, przez instytut i fundusz do Bąkiewicza. „To orbanowski scenariusz”

Najwięcej kontrowersji budzą te instytucje, skąd pieniądze płyną wedle politycznego nadania. Resort kultury hojnie dotuje swój Instytut Męstwa i Solidarności (na początek działalności w 2018 dostał 75 mln zł), a także Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. To właśnie ten drugi instytut zarządza Funduszem Patriotycznym (w 2021 opiewał na 30 mln zł), z którego pieniądze dostały nacjonalistyczne organizacje Roberta Bąkiewicza. Poseł KO Michał Szczerba, który wspólnie z Dariuszem Jońskim kontrolował wydatki Funduszu Patriotycznego, mówił wprost o „publicznym karmieniu faszyzmu”.

– W książce „Węgry. Anatomia państwa mafijnego” konkluzja jest następująca: cały układ złodziejski ekipy Orbana polega na tworzeniu nowych funduszy, nowych agend, nad którymi jest ograniczona kontrola. Myślę, że Kaczyński podąża „orbanowskim” scenariuszem – mówi nam poseł Szczerba. – Można powiedzieć, że tylko dzięki uporowi kontroli poselskich, wolnych mediów i w jakiejś mierze Najwyższej Izby Kontroli, jesteśmy w stanie przepływ tych środków próbować śledzić – dodaje.

Szczerba zaznacza jednak, wyprowadzone środki i tak można śledzić tylko w ograniczonym stopniu. – Im więcej instytucji, tym trudniejsza kontrola beneficjentów – podkreśla. Jak dodaje, z podległego ministrowi kultury Funduszu Patriotyczny zasila się stowarzyszenia zwykłe, które nie podlegają sądowej kontroli. Blisko dwa miliony przelano stowarzyszeniu „Straż Narodowa”, które składa się z trzech osób. Były to pieniądze na zakup nieruchomości w Warszawie i dwóch samochodów. – To perfidne wyprowadzanie środków, które nie ma nic wspólnego z działalnością programową, kulturalną, edukacyjną. Budują po prostu infrastrukturę dla środowisk antyeuropejskich i radykalnych, które dla tej władzy mogą być kiedyś użyteczne – podkreśla poseł.

Polityk mówi, że podczas kontroli z posłem Jońskim dostrzegali, jak omija się regulaminy konkursów, stwierdzali elementarne braki w dokumentacji, która czasami tworzona była dopiero na wniosek posłów. – W Funduszu Patriotycznym dwóch ekspertów miało uprawnienia do oceny projektu, a następnie ta punktacja, która powinna być podana do publicznej wiadomości, w niewyjaśnionych okolicznościach była zmieniana – zauważa. – Wygląda to na zorganizowane wyprowadzanie środków publicznych. Skala nepotyzmu i kumoterstwa tej władzy jest porażająca. Staliśmy się podręcznikowym krajem wielkiej korupcji, bo to nie procedury i jasne zasady, ale partykularyzmy decydują o tym, kto dostanie dotację, zamówienie, czy zostanie zatrudniony – ocenia Szczerba.

Posłowie PiS tłumaczą, że nowe instytuty są potrzebne

Posłowie PiS tłumaczą w uzasadnieniu projektu, że Polski Instytut Demografii i Rodziny musi powstać, bo w Polsce brakuje instytucji, która zajmuje się „w sposób kompleksowy badaniem zjawisk demograficznych”, a zwłaszcza „niskiej dzietności”. Podobnie konieczność utworzenia Instytutu Spraw Wojennych tłumaczy nam poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. – Widzę potrzebę głębszej i systematycznej pracy nad tą problematyką, która kompletnie była zaniedbana przez dekady – stwierdza. – Zaniedbanie tego tematu przynosi opłakane konsekwencje dla naszej polityki – dodaje.

– Widać było brak zainteresowania tym tematem. W dużej mierze dlatego, że zajęcie się tym tematem narażało naukowców na brak możliwości robienia kariery w Niemczech czy generalnie na Zachodzie – ocenia. – Wydaje mi się, że te prace, które myśmy rozpoczęli i kontynuujemy, są wynikiem działań incydentalnych. Nie wiem, czy w kolejnych parlamentach będzie wola, żeby takie prace prowadzić – stwierdza.

Poseł Mularczyk nie chce jednak komentować zarzutów polityków opozycji, że kolejne powstające instytuty to nie tylko praca badawcza, ale też sposób, żeby wyprowadzić publiczne środki. – Ja zajmuję się tą problematyką, uważam, że ma ona ogromne znaczenie dla naszego statusu jako państwa, naszej polityki historycznej. Od początku uważałem, że jest to konieczne. Brakowało instytucji, która w sposób profesjonalny i stały by tą problematykę zgłębiała – kwituje.