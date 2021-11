Prezydent Duda podpisał projekty ustaw ws. sędziów pokoju. „Dziękuję Kukiz'15”

Na początku konferencji prezydent Andrzej Duda złożył podpis na projektach ustaw, zapoczątkowując tym samym inicjatywę ustawodawczą ws. sędziów pokoju. Jak podkreślał, zrobił to „z nadzieją na zwiększenie szacunku społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości” oraz w celu przyspieszenia działania polskich sądów. - Po to powstały projekty sądów pokoju i nowej kategorii sędziów - przypominał.

Prezydenckie projekty ustaw tworzono pod kierunkiem profesora Piotra Kruszyńskiego, eksperta od prawa karnego. Andrzej Duda przypomniał, że nie jest to pomysł całkiem nowy w naszym kraju. Sąd pokoju były w Polsce w 20-leciu międzywojennym. Instytucja wraca, odciąży sądy rejonowe - mówił. Podkreślił, że od spraw rozstrzyganych przez sędziów pokoju będzie przysługiwał środek odwoławczy do sądów rejonowych. Zapowiedział, że będą to najprostsze sprawy: o wykroczenia, drobne problemy blokujące wokandę.

Ustawy o sędziach pokoju. Kto będzie mógł kandydować?

Prezydent opowiedział też, w jaki sposób będą wybierani sędziowie pokoju. Będą to osoby pomiędzy 29, a 7- rokiem życia, posiadające wykształcenie wyższe prawnicze i co najmniej 3-letnie doświadczenie „w świadczeniu różnego rodzaju działań, wymagających fachowej wiedzy prawniczej”. Wymienił tutaj instytucje świadczące pomoc prawną, ale wspomniał też o doświadczeniu w praktycznym stosowaniu prawa i tworzeniu prawa.

Następnie powstanie lista osób zainteresowanych zostaniem sędziami pokoju, która trafi do Krajowej Rady Sądownictwa. Lista kandydatów na sędziów pokoju będzie poddawana wyborom powszechnym. Każdy obywatel będzie mógł zagłosować na osobę, która zostanie w jego okręgu sędzią pokoju na okres 6 lat.

- Dyskusja akademicka staje się dyskusją nad żywym prawem, konkretnie zaproponowanymi instytucjami. Wierzę w to głęboko, że będę mógł podpisać tę ustawę jako prezydent - mówił Andrzej Duda. - Chciałem podziękować panu Pawłowi Kukizowi, całemu Kukiz'15 i profesorowi Kruszyńskiemu - dodawał. - Chciałbym aby sądy w Polsce były uważane za sprawiedliwe, co jest dla mnie ważne - mówił.

Sędziowie pokoju. Szczegóły projektu

Sędziowie pokoju mają odciążyć sądy powszechne, zastępując je w orzekaniu w drobnych sprawach karnych i cywilnych przeciwko mieniu, w których wartość przedmiotu sprawy nie wynosi więcej niż 10 tys. zł, a sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo. Oprócz tego mają się zająć wykroczeniami.

Sędziów pokoju mamy wybierać w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Jak informowała wcześniej „Rzeczpospolita”, jeden sędzia ma przypadać na 10 tys. mieszkańców, a jego kadencja ma trwać 6 lat.

Nie potrzebna będzie aplikacja ani dodatkowe szkolenia. Dodatkowo po zakończeniu kadencji sędziowie pokoju mogliby od razu przystąpić do egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, prokuratorskiego czy radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji.

