Terlikowski ostro o obrońcach życia: Niczego się nie nauczyli. Nie chcą widzieć dramatu kobiet

Zacznę od tego, co najważniejsze. Współczuję z całego serca rodzinie zmarłej kobiety, rozumiem – na ile to możliwe – ich emocje, wściekłość i żal. Ta sprawa musi być wyjaśniona dogłębnie i sprawiedliwie oceniona, a najgorszym, co mogłoby się przydarzyć byłoby wykorzystanie jej wyłącznie do bieżącej walki politycznej, do budowania kolejnego muru między Polakami.

Dlatego proszę, by zanim sprawa nie zostanie zbadana, zanim nie zostanie przeanalizowana dokumentacja medyczna, warto wstrzymać się z ferowaniem wyroków.

Jeśli bowiem zagrożone było życie matki (a wszystkie informacje, które mamy na to wskazują), to aborcja była legalna w świetle obowiązującego prawa, a to oznacza, że wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego na tę sytuację nie był wielki.