Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Abp Gądecki ogłosił ogólnopolską zbiórkę na rzecz migrantów

W homilii Mszy Świętej sprawowanej w warszawskim kościele św. Krzyża w drugi dzień Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla abp Stanisław Gądecki odniósł się do sytuacji na wschodniej granicy Polski. – Scena sądu ostatecznego staje się dla nas szczególnie wymowna w zestawieniu z bieżącymi wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy, gdzie cierpią i umierają ludzie. Na naszych oczach rozgrywa się przecież katastrofa humanitarna – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Abp Gądecki o działaniu Kościoła

– Docierający tam migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej. Bez względu jednak na okoliczności ich przybycia, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego – powiedział abp Gądecki, a w dalszej części homilii zwrócił uwagę na działanie Kościoła w tej sprawie.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz Delegata KEP ds. migracji – świadczy w miarę swoich możliwości taką pomoc. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie Przygranicznych Placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, w parafii przygranicznej są też uruchamiane Namioty Nadziei Caritas Polska, w których wolontariusze będą na bieżąco reagować na potrzeby związane z kryzysem – opisał abp Gądecki.

Zbiórka w niedzielę 21 listopada. „Na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska”

Przewodniczący KEP zwrócił się do „wszystkich ludzi dobrej woli” o zaangażowanie w zbiórkę. – Potrzeby są jednak zdecydowanie większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy – w niedzielę 21 listopada we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej – apelował.

Środki zbierane podczas ogólnopolskiej zbiórki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce – kontynuował abp Gądecki.

Na zakończenie duchowny odniósł się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. – Rolą Kościoła jest w pierwszym rzędzie kształtowanie postaw zgodnych z Ewangelią w sytuacji, gdy trzeba okazać przybyszom wrażliwość humanitarną i chrześcijańską. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, trzeba im okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi dziś jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację. Także w dziedzinie niezbędnej zmiany społecznej w postrzeganiu samych migrantów – powiedział.

Abp Stanisław Gądecki wzywał również do modlitwy o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, Straż Graniczną, wojsko, polityków, Polaków i Białorusinów.

Czytaj też:

Napięta sytuacja na granicy. Mariusz Błaszczak: Białorusini budują specjalną infrastrukturę