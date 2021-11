Była szefowa „Wiadomości” TVP jak Sikorski. „Walnij się w zatłuszczony łeb”

W piątek wieczorem dużych echem odbiło się wideo z Ryszardem Terleckim. – Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju; to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne – powiedziała kobieta do wicemarszałka Sejmu. – Jest pani kretynką – odpowiedział polityk PiS. Nagranie doczekało się wielu komentarzy, a Terlecki został skrytykowany.

Marzena Paczuska do dziennikarki: „Walnij się w zatłuszczony łeb”

Zapis rozmowy zamieściła również na Twitterze, Karolina Opolska, wydawczyni portalu onet.pl. „Czyli marszałek Terlecki przenosi swoje sejmowe standardy na ulice. Czy tak ma wyglądać dialog władzy z suwerenem?” – dodała dziennikarka. Do wpisu krótko odniosła się Marzena Paczuska. „Walnij się w zatłuszczony łeb” – napisała była szefowa „Wiadomości” TVP, która znana jest ze skrajnych poglądów wyrażanych na Twitterze.

Tych samych słów użył w październiku Radosław Sikorski wobec Beaty Kempy. Doszło do tego podczas dyskusji o pomyśle zawieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. Były szef MSZ zarzucił przedstawicielom Solidarnej Polski, że są „gówniarzami” i „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”.

„Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba” – napisała europosłanka. Wtedy Sikorski odpowiedział: „Walnij się w zatłuszczony łeb”.

Kim jest Marzena Paczuska?

Paczuska w maju 2021 r. została zatrudniona w Poczcie Polskiej. Wcześniej była przez wiele lat związana z Telewizją Polską będąc m.in. członkiem zarządu TVP. Na to stanowisko została powołana w 2019 r. Rok później została zawieszona. Wcześniej doradzała prezesowi TVP ws. informacji i publicystyki. Od 2016 r. do sierpnia 2017 stała na czele „Wiadomości” TVP.

