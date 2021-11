Minister zdrowia zdradził liczbę nowych przypadków koronawirusa. Odpowiedział też ws. obostrzeń

Adam Niedzielski poinformował w rozmowie w RMF FM, że w sobotę będzie 15 190 nowych przypadków koronawirusa. Minister zdrowia zwrócił uwagę na bardzo duży przyrost tydzień do tygodnia. Polityk znalazł jednak pozytywy. – Widzimy w województwach, które były najbardziej dotknięte, czyli mówię o Podlasiu i Lubelszczyźnie, że tam już ta dynamika wyhamowuje. W przypadku woj. lubelskiego to tylko 9-procentowa dynamika tydzień do tygodnia – zaznaczył.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski zdradził liczbę nowych przypadków. Mówił też o obostrzeniach

Szef resortu zdrowia był także pytany o nowe obostrzenia, biorąc pod uwagę, że rok temu była podobna liczba zakażeń. Niedzielski doprecyzował, że zakażeń było 20, 30 tys. Dodał, że wówczas hospitalizowanych było 20 tys. osób, a teraz jest ich około 9 tys. – Przyjęliśmy inną politykę restrykcji, niż w poprzednich falach. Wirus, z którym mamy teraz do czynienia jest bardziej zakaźny, a mimo to mamy względnie niską hospitalizację, dzięki szczepieniu i naturalnej odporności po przechorowaniu – zaznaczył Niedzielski.

Minister zdrowia nawiązał również do projektu ustawy, w którym pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownik jest zaszczepiony. – To sprawa kontrowersyjna, ale trzeba odsunąć na bok argumenty polityczne, bo najważniejsza jest sprawa zdrowia i życia – mówił Niedzielski. Polityk podkreślił, że to lepsze rozwiązanie niż paszporty covidowe.

Szczepienia dla medyków. Lekarze mogą stracić pracę?

Niedzielski liczy na to, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku. – Jest projekt, aby szczepienia były obowiązkowe dla wszystkich pracowników placówek medycznych. Jeśli ktoś odmówi szczepienia, musi liczyć się z utratą pracy – podsumował polityk.

Czytaj też:

Minister zdrowia zabrał głos ws. nowych obostrzeń. Jasna deklaracja