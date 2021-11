Ginekolog: Niedługo lekarz będzie jak saper. Jak wejdzie na minę, może dostać 25 lat więzienia

Wprost: Marsze ku pamięci pani Izabeli, która zmarła w szpitalu w Pszczynie, są w stanie coś zmienić, wymusić na rządzących powrót do kompromisu aborcyjnego?

Dr Jacek Tulimowski: Jak wynika z włoskich badań, żeby demonstracja przyniosła efekt, liczba manifestantów musi przekraczać 300 tys. osób w jednym miejscu. Demonstracja musi również informować, a także mieć charakter cykliczny. Jednorazowe wyjście protestujących nic nie wnosi.

Czyli to bezsensowna inicjatywa?

Nie może to być działanie na zasadzie gwizdka w lokomotywie. Skumulowało się wiele emocji związanych ze zdrowiem i polityką, powstał z tego „koktajl trudny do wypicia”. Ale, by jakiekolwiek protesty przyniosły spodziewany efekt, muszą być dokładnie przemyślane i zorganizowane.

Sprawę komentują szeroko politycy opozycji, lekarze, a nawet celebryci. Ich głos nie jest w stanie się przebić? Wpłynąć na rządzących?

To tylko słowa. Z samego wyjścia na skrzyżowanie nic nie wynika. Kilka lat temu, gdy stało się jasne, że w Trybunale Konstytucyjnym będzie procedowana zaostrzona ustawa antyaborcyjna, prof. Romuald Dębski mówił w jednym z wywiadów, że jeśli ujrzy ona światło dzienne w tym kształcie, lekarz ginekolog w zasadzie może wyłączyć aparat ultrasonograficzny i przestać wykonywać badania. Mówię to ze smutkiem, ponieważ profesor, a przede wszystkim wizjoner, mówił o tym już wiele lat temu. Zatem gdzie były przez ten cały czas organizacje kobiece?

Dlaczego nie informowano środowiska kobiet i nie opracowano programu przeciwdziałającego procedowaniu ustawy w takiej formie?