Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała najnowszy raport

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych, że 5 listopada odnotowano 570 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymanych zostało 12 osób. Dodatkowo sześć osób zostało zatrzymanych za pomocnictwo. To czterech obywateli Ukrainy oraz obywatele Iranu i Syrii. SG podała również, że wydała 127 postanowień o opuszczeniu Polski.

Straż Graniczna podsumowała próby nielegalnego przekroczenia granicy

Od początku roku kryzysu migracyjnego Straż Graniczna odnotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Do blisko 17,3 tys. z nich doszło w październiku, prawie 7,7 tys. miało miejsce we wrześniu, a ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn napisał na Twitterze, że „w Polsce obowiązują nowe przepisy dot. nielegalnej migracji”. „Za nielegalne przekroczenie granicy grozi natychmiastowe wydalenie i zakaz wjazdu do UE. Nielegalne przekraczanie granicy Polski to zakaz na całą Europę” – brzmi wpis, który został zamieszczony w kilku językach. Tweet jest najprawdopodobniej skierowany do potencjalnych migrantów.

Prowokacje Białorusi na granicy z Polską

W pobliżu granicy Polski i Białorusi dochodzi do regularnych prowokacji. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że 4 listopada białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy, ale broń nie wystrzeliła. 100 metrów dalej pięciu uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy.

Czytaj też:

Białoruś oskarża Polskę, a Łukaszenka twierdzi, że migranci „sami przylatują”. „Widać radziecką szkołę cynizmu”