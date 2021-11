Sondaż „Wprost”: Ponad połowa Polaków popiera prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży

Nawet gdy w Polsce obowiązywał jeszcze kompromis aborcyjny, który pozwalał na wykonanie aborcji w trzech przypadkach: gdy zagraża życiu bądź zdrowiu kobiety, gdy jest skutkiem gwałtu albo innego czynu zabronionego oraz w przypadku ciężkich wad płodu, w kraju nie brakowało głosów, że prawo powinno zostać jeszcze bardziej zliberalizowane. Stała się rzecz przeciwna. Wyrok TK z 22 października 2020 roku, w którym uznano tę ostatnią przesłankę za niekonstytucyjną, spowodował faktyczne zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce.

W ostatnich dniach kwestia wróciła do dyskursu publicznego za sprawą nagłośnienia śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny i protestów, które wywołała ta tragedia. Na demonstracjach, ale także wśród polityków, ponownie pojawił się temat liberalizacji prawa aborcyjnego, nie tylko o przywrócenie trzeciej przesłanki. Partie lewicowe, ale także Platforma Obywatelska, (Donald Tusk na konferencji prasowej 5.11 przywołał uchwałę z lutego 2021 roku, która nie została przyjęta jednomyślnie w partii), ponownie wysunęły postulaty złagodzenia dopuszczalności przerywania ciąży.

Sondaż „Wprost” . Co Polacy sądzą o aborcji do 12. tygodnia?

Jakie zdanie na temat aborcji mają Polacy? W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie „Wprost” respondentom zadano pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem kobieta powinna mieć prawo do usunięcia ciąży do 12. tygodnia?”

Odpowiedzi „zdecydowanie” tak udzieliło 32,3 proc. osób, a „raczej tak” – 20 procent. Oznacza to, że łącznie 52,3 proc. Polaków chce wprowadzenia aborcji bez podawania przyczyny do 12 tygodnia życia płodu. Przeciwnego zdania jest 36,2 proc. ankietowanych. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 18,9 proc. uczestników sondażu, a „zdecydowanie nie” – 17,3 proc. Dla 11,5 proc. uczestników sondażu była to kwestia nie do rozstrzygnięcia bądź taka, w której nie mają wyrobionego zdania.

Za umożliwieniem aborcji do 12. tygodnia opowiedziało się 22 proc. zwolenników obozu rządzącego i 64 proc. osób głosujących na opozycję. Zjednoczona Prawica ma wśród wyborców zdecydowanie więcej twardych przeciwników aborcji – 41 proc. jej elektoratu wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”. W przypadku opozycji było to 15 proc. osób.

Młodzi za prawem do aborcji

Z sondażu wynika, że więcej zwolenników dopuszczalności aborcji we wczesnej fazie ciąży jest wśród mężczyzn (55 proc.) niż kobiet (49 proc.). Liberalizację prawa aborcyjnego najbardziej popierają osoby w szczycie wieku prokreacyjnego. W przedziale wiekowym 18-29 lat znajdziemy aż 90 proc. osób opowiadających się za umożliwieniem przerwania ciąży do 12. tygodnia bez podawania przyczyny. Wśród 30-latków (przedział 30-39) jest 73 proc. zwolenników takiego rozwiązania. Odsetek ten spada do 63 proc. w przypadku osób w wieku 40-49. Najmniej osób popierających liberalizację prawa aborcyjnego znajdziemy wśród 70-latków i starszych – łącznie 39 procent.

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” na nasze pytanie najczęściej udzielali mieszkańcy średnich miast (50-250 tys. mieszkańców). To aż 54 proc. wskazań w porównaniu do 34 proc. na wsi i 32 proc. w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców.

Referendum ws. aborcji?

Choć sondaż wskazuje, że większość Polaków deklaruje poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego, pozostaje pytanie, kto i jak miałby ją przeprowadzić. W lutym, po wejściu w życie zaostrzonych za sprawą wyroku TK przepisów i fali protestów, sprawdzaliśmy, co Polacy sądzą o referendum w tej sprawie. Na pytanie o to, czy przepisy dotyczące aborcji powinny być tworzone w oparciu o wynik referendum, twierdząco odpowiedziało 55,4 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie „Wprost” . Odpowiedź „nie” wskazało 34 proc. badanych, a 10,6 proc respondentów stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone dla „Wprost” przez United Surveys w dniu 05.11.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.

