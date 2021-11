Nowe dowody osobiste od 8 listopada. Duża rewolucja wchodzi w życie

Osoby, które od poniedziałku 8 listopada wybiorą się do urzędów składać wniosek o dowód osobisty, czeka szereg nowości. Zmienia się nie tylko sam wygląd dokumentu, ale też sposób wnioskowania o niego – w związku z koniecznością złożenia odcisku palca, nie będzie możliwe aplikowanie o dowód przez internet. Nie dotyczy to osób poniżej 12 roku życia, w przypadku których nie będą pobierane odciski palca, w związku z czym możliwe pozostanie załatwienie sprawy online. Takie dokumenty będą miały krótszy termin ważności – 5 lat.

Jak wygląda nowy dowód osobisty?

Nowe dokumenty będą różniły się od dotychczasowych w warstwie wizualnej i elektronicznej. Na dokumentach znajdzie się oznaczenie państwa (PL) na tle flagi Unii Europejskiej w prawym górnym rogu. Z tego powodu przesunięte zostanie oznaczenie informujące, że dokument posiada chip. Dojdzie pole na podpis posiadacza u dołu dokumentu. Napis „Numer dowodu osobistego” na rewersie zostanie zastąpiony napisem „Seria i numer dokumentu” . Na dowodach osób powyżej 12. roku życia umieszczane będą odciski palców, które odwzorowywane będą w urzędach. Z tego powodu nie będzie możliwe wnioskowanie o wydanie dokumentu drogą elektroniczną

Zmiany zachodzą także w warstwie elektronicznej. E-dowody wydawane od marca 2019 roku mają pierwszą cechę biometryczną – wizerunek twarzy. Teraz dojdzie druga – dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dowody dla osób od 12 roku życia będą wydawane na okres 10 lat.

Unijne wymogi

Te zmiany to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty z uwagi na zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców.

Czy trzeba wymieniać stare dowody?

Choć wygląd i cechy nowych dowodów zmieniają się, nie wiąże się to z koniecznością wymiany starszych dokumentów. Będą one ważne do końca okresu, na jaki zostały wydane.

