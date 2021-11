Morawiecki skomentował wywiad Lewandowskiej dla „Wprost” o aborcji. Wpis zniknął po godzinie

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu „Wprost”. W rozmowie z Szymonem Krawcem odniosła się do swojej aktywności w sprawach społecznych. Lewandowska wytłumaczył sprawę na przykładzie Strajku Kobiet.

Anna Lewandowska dla „Wprost”. „Słowo może być zmieniane, manipulowane”

– Kiedy wybuchły protesty, to napisałam, że politycy nie powinni wkraczać w pewne obszary życia. Jak dodałam ten post, to reakcje były pozytywne, że „Ania wspiera kobiety”, że „Ania udzieliła poparcia”. A dzień później, chociaż nic nowego nie napisałam, było już zupełnie inaczej, że ja się nie utożsamiam, że powinnam była jeszcze bardziej wesprzeć. Nie cofnęłabym swojego ruchu, ale dużo mnie to wtedy nauczyło, jak słowo może być zmieniane, manipulowane – powiedziała nam Lewandowska.

Lewandowska zapewniła, że jest osobą wierzącą. Podkreśliła, że jej mama nakręciła film o Stanisławie Leszczyńskiej, której dr Mengele kazał w Auschwitz zabijać każde nowo narodzone dziecko. – Dlatego sama nie zdecydowałabym się na aborcję. Ale szanuje to, że ktoś może mieć inne zdanie – podkreśliła Lewandowska w wywiadzie dla „Wprost”.

Mateusz Morawiecki skomentował wywiad dotyczący aborcji. Wpis zniknął

Wywiad Szymona Krawca odbił się szerokim echem w mediach. Omówiło go wiele redakcji. Jedną z nich był tygodnik „Do Rzeczy”. Artykuł został opublikowany na Facebooku. Odniósł się do niego Mateusz Morawiecki. „To nie jest (tylko) kwestia bycia wierzącym – to jest po prostu etyczne podejście do ludzkiego życia” – napisał premier. Po około godzinie wpis został usunięty. Zrzut ekranu zrobiły jednak m.in. redakcje Interii oraz portalu o2.pl.

