Ziobro kontra Morawiecki. Spór w rządzie o reakcje na wyrok TSUE

TSUE nakazał natychmiastowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego argumentując, że sposób dyscyplinowania sędziów jest niezgodny z prawem unijnym i narusza wszelkie możliwe normy. Ponieważ do tej pory Polska nie dostosowała się do wyroku, unijny trybunał nałożył na nasz kraj kary finansowe w wysokości miliona euro za każdy dzień pracy ID.

Rząd na razie nie przygotował dla Brukseli odpowiedzi w tej sprawie. Z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że zostanie ona wysłana w terminie. W piśmie ma się pojawić deklaracja, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstaną nowe organy. – Przede wszystkim podkreślimy, że zmiany w sądach, których dokonamy, to będzie nasza samodzielna decyzja, a Unia Europejska nie może oczekiwać realizacji konkretnych punktów, bo decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE wykraczają poza jego kompetencje – powiedziało dziennikarzom źródło rządowe.

Premier chce łagodzić spór z Brukselą?

Według „DGP” w rządzie trwa spór o ostateczny kształt odpowiedzi dla UE odpowiedź dla UE ponieważ to nie Kancelaria Premiera, a Ministerstwo Sprawiedliwości odgrywa główną rolę w tej sprawie. Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy mają stawiać przede wszystkim na uwypuklenie znaczenia orzeczenia polskiego TK o wyższości prawa krajowego nad unijnym. Chcą w ten sposób udowodnić, że Polska nie może wykonać postanowienia TSUE, ponieważ będzie to niezgodne z naszym porządkiem prawnym. Takiej retoryki woli unikać Mateusz Morawiecki.

Premier chce załagodzić spór z Brukselą, aby doprowadzić do odmrożenia dla Polski środków z Krajowego Planu Odbudowy. Minister ds. europejskich Konrad Szymański chce podkreślać przede wszystkim to, że Izba Dyscyplinarna nie będzie dalej funkcjonować.

Będzie kolejny konflikt z UE?

Zamiast poprawy relacji z UE może nas jednak czekać kolejny konflikt. Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że PiS szykuje kolejną rewolucję w Sądzie Najwyższym. Projekt ustawy zakłada m.in. zmniejszenie SN do dwóch izb oraz kolejne ograniczenia dotyczące sędziów, które zakładają m.in. wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez KRS.

Według „Dziennika Gazety Prawnej” rząd jest zaskoczony tempem, w jakim unijne instytucje prowadzą postępowanie przeciwko Polsce. Ponadto, jeśli Komisja Europejska nie uzna odpowiedzi polskiego rządu za satysfakcjonującą, może wnieść kolejną sprawę do TSUE, co może doprowadzić do nałożenia kolejnych kar finansowych, tym razem za niewykonanie wyroku TSUE.

