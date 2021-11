Kryzys na granicy. Aktywistka apeluje do polskich władz. „Czego rząd spodziewał się w tym momencie?”

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wyjątkowo napięta. W sieci pojawia się coraz więcej nagrań, na których widać duże grupy migrantów w okolicach Kuźnicy. Rządzący ostrzegają, że migranci będą próbowali „masowo wkroczyć do Polski”, a szef MSWiA Mariusz Kamiński stwierdził, że „twarda obrona granicy jest naszym priorytetem”. Pojawiły się również informacje o ściąganych z całego kraju jednostkach policji, które mają wspierać Straż Graniczną i wojsko. Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan relacjonował, że grupa nie dotarła do przejścia, bo została zawrócona do przygranicznego lasu przez białoruskie służby.

Eskalacją kryzysu na granicy nie jest zaskoczona Marta Górczyńska z Grupy Granica, czyli oddolnej inicjatywy, która od wielu tygodni działa na polsko-białoruskiej granicy. – Wystosowaliśmy apel do organizacji międzynarodowych, w którym pisaliśmy, że do takiej sytuacji prawdopodobnie dojdzie, bo na to wskazywały wszystkie doniesienia z mediów społecznościowych – mówi nam prawniczka i aktywistka. Zaznacza, że na granicę musi zostać wysłana pomoc humanitarna i międzynarodowi obserwatorzy.

– W takim momencie jak teraz, kiedy mamy dużą grupę osób, która w jednym momencie będzie granicę przekraczać, to tym bardziej takie wsparcie byłoby potrzebne – podkreśla. – To, co dzieje się teraz na granicy, to tak naprawdę skutek polityki, która od wielu miesięcy jest prowadzona przez polskie władze. My cały czas mówiliśmy o tym, że to jest polityka, która prowadzi do cierpienia tych ludzi, do śmierci, do łamania praw tych osób, do zaogniania sytuacji – ocenia Górczyńska.

„Będę wierzyć, że rząd pójdzie po rozum do głowy”

– Czego rząd się spodziewał w tym momencie? – pyta nasza rozmówczyni. – Mamy bardzo nieobliczalnego sąsiada, który wiadomo, że gra migracją, który nią steruje, który zachęca te osoby czy wręcz zmusza pod bronią do przechodzenia na stronę polską. To, że w którymś momencie dojdzie do takiej kumulacji tego kryzysu granicznego, że po jednej stronie będą służby białoruskie, po drugiej polskie, a w potrzasku bardzo duża grupa migrantów i migrantek, było do przewidzenia – stwierdza.

Górczyńska zauważa również, że rząd cały czas „gra na budowanie retoryki wojennej”, co w tym momencie rządzącym się opłaca. Zwraca uwagę, że w wypowiedziach rządzących co chwilę powtarzają się stwierdzenia, że migranci „nie przejdą”, że trzeba „bronić granic”, mówi się o „szturmie”. Tymczasem migranci na granicy to osoby, które „od wielu tygodni są w pułapce” i „nie mają drogi wyjścia”. Aktywistka apeluje też do polskiego rządu, aby nie odpowiadał „przemocą na przemoc”, tylko rozwiązał kryzys w „sposób humanitarny”.

– Do ostatniej chwili będę wierzyć w to, że Polska pójdzie po rozum do głowy i zrobi jedyną według mnie rzecz, która może nas ustrzec przed rozlewem krwi, czyli po prostu dopuści te osoby do procedur na terytorium Polski. Nie odepchnie ich z powrotem – mówi Górczyńska. – Natomiast nie mam złudzeń, że ta retoryka wojenna będzie cały czas stosowana, będzie mowa o odpieraniu szturmu – dodaje. I kwituje, że Polska bez problemu poradzi sobie z przyjęciem nawet kilkuset migrantów, którzy są teraz w okolicach Kuźnicy.

„Trudno przewidzieć, co zaplanowały służby białoruskie”

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił, że służby monitorują sytuację w Kuźnicy od kilku dni i są „przygotowane na każdy scenariusz”. Również rzeczniczka podlaskiej Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz przyznaje, że służby są w pełnej gotowości. – Obserwujemy sytuację po stronie białoruskiej. Wiemy, że przy granicy zbiera się bardzo duża grupa cudzoziemców. Ale przejście funkcjonuje normalnie, osoby są w okolicach przejścia granicznego – informuje nas rzeczniczka. – Trudno przewidzieć, co zaplanowały służby białoruskie – dodaje.

– Mieliśmy wielokrotnie próby siłowego przekroczenia granicy. Mieliśmy do czynienia z grupą dwustu osób, która próbowała przekroczyć granicę – przypomina. I zaznacza, że na Podlasiu przy granicy pełni służbę około 2 tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej i 8 tysięcy żołnierzy, a do tego kilkuset policjantów. – Przygotowujemy się na próby siłowego przekroczenia granicy – przyznaje. Nie ujawnia jednak „informacji odnośnie szczegółów planu”.

MON publikuje nagranie z granicy

Ministerstwo Obrony Narodowej pokazało w sieci nagranie z okolic Kuźnicy. Widać na nim dużą grupę migrantów, która zdołała się już przemieścić w kierunku Polski. Sytuację skomentował również premier, który napisał, że „Granica państwa polskiego to nie jest tylko linia na mapie”. „Ta granica jest świętością, za którą przelewały krew pokolenia Polaków!” – stwierdził Morawiecki. Z kolei rzecznik rządu poinformował, że w związku z kryzysem na granicy został zwołany sztab kryzysowy.

Jak podaje OKO.press, przejście na granicę było inicjatywą samych migrantów, którzy chcieli „zwrócić uwagę świata na kryzys humanitarny”. „Chcieliśmy pokazać światu, ile nas jest na Białorusi I że to wielki kryzys humanitarny, na który nie można zamykać oczu” – napisał dziennikarzom jeden z uczestników przemarszu. Dalej jednak czytamy, że teraz migranci mogą zostać wykorzystani przez białoruskie służby. Jak relacjonował rozmówca OKO.press, Białorusini „każą iść wprost na granicę”.