NA ŻYWO: Niespokojnie przy granicy z Białorusią. Na nagraniach migranci przechodzą na polską stronę

11:24 Według Tuska należałoby się zastanowić nad wykorzystaniem art. 4 NATO, który mówi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. 11:23 Głos w sprawie sytuacji na granicy zabrał także Donald Tusk. Lider PO przyznał, że jest zaniepokojony tym, co widać na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych. - Prawdziwym problemem jest to, że nikt nie wie, co polski rząd chce zrobić - stwierdził polityk.



- Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, to jest dokładnie ten moment, kiedy władza natychmiast powinna rozmawiać z opozycją. Prezydent ma takie instrumenty jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział polityk Platformy Obywatelskiej. 11:19 W sprawie migrantów panuje chaos informacyjny. Na Twitterze pojawiło się nagranie, na którym widać grupę migrantów przechodzących przez granicę



twitter.com 11:15 W relacjach z granicy Polska - Białoruś musimy się opierać na informacjach służb oraz doniesieniach podawanych przez stronę białoruską, ponieważ ze względu na stan wyjątkowy dziennikarze nie mogą przebywać w 180 miejscowościach przygranicznych 11:13 - Dzisiaj możemy mieć do czynienia z najtrudniejszą sytuacją od początku konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Liczymy się z tym, że dziś może dojść do próby siłowego sforsowania polskiej granicy - powiedział w rozmowie z Interią rzecznik rządu Piotr Muller 11:13 Reuters w swojej depeszy poinformował, że na granicę zmierzają setki migrantów a Polacy obawiają się poważnego incydentu 11:11 Białoruska telewizja NEXTA podaje, że większość imigrantów eskortowanych przez białoruskie służby to Kurdowie, którzy przybyli na Białoruś z Iraku



twitter.com 11:09 Z informacji Grupy Granica wynika, że Białorusini zablokowali możliwość skierowania się przez migrantów i migrantki na oficjalne przejście graniczne w Kuźnicy, do którego zamierzali dotrzeć 11:07 Onet podaje, powołując się na informacje pozyskane w podlaskiej policji, że do ochrony granicy polsko-białoruskiej włącza się policja. Jednostki z całej Polski zaczęły zjeżdżać pod granicę już w weekend



Kryzys na granicy. Do ochrony włącza się policja. Nadjechały posiłki z całej Polski 11:06 Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniosła się także Beata Szydło



twitter.com 11:02 Granica Polska - Białoruś. Komentarz Cichanouskiej

„Łukaszenko jest w pełni odpowiedzialny za hybrydowy atak na Polskę, Litwę i Unię Europejską. Przemyt migrantów, przemoc i złe traktowanie muszą się skończyć” – napisała na Twitterze liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska



twitter.com 10:57 W związku z sytuacją na granicy Wojska Obrony Terytorialnej ogłosiły alert gotowości. Terytorialsi mogą otrzymać powołanie do natychmiastowego stawiennictwa i wsparcia Straży Granicznej



twitter.com 10:55 MON pokazał nagranie z drona, na którym widać tłum migrantów zmierzający w stronę Polski

twitter.com 10:52 Ruch graniczny w Kuźnicy zawieszony. Tiry zawracają



twitter.com 10:50 Szef MSWiA zapewnił, że służby monitorują sytuację w Kuźnicy od kilku dni i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości - stwierdził Mariusz Kamiński



twitter.com 10:48 Rzecznik rządu poinformował, że jeszcze dziś zbierze się sztab kryzysowy z udziałem premiera Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra Mariusza Kamińskiego, ministra Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli właściwych służb



Napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Rząd reaguje 10:42 Tymczasem strona białoruska oskarża Polskę o „obojętność i nieludzką postawę wobec migrantów”.



Państwowy Białoruski Komitet Graniczny w oficjalnym komunikacie pełną odpowiedzialnością za sytuację na granicy obarcza stronę polską twierdząc, że funkcjonariusze SG wypychają tysiące migrantów na stronę białoruską



„To polskie władze doprowadziły do ​​takiego kroku rozpaczy tych ludzi. Strona białoruska podejmuje niezbędne działania, aby zapewnić sprawne działanie międzynarodowych kanałów komunikacyjnych, a także bezpieczeństwo osób poruszających się po autostradzie” - napisano w oficjalnym komunikacie służb białoruskich 10:40 Granica Polska- Białoruś



Strona polska ostrzega przed możliwością masowego wejścia migrantów do naszego kraju



twitter.com 10:39 Tak wielka grupa migrantów zmierza w kierunku Polski



twitter.com 10:37 Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan poinformował w mediach społecznościowych, że duża grupa migrantów, która w sobotę zebrała się w Mińsku, obecnie koczuje w okolicach przejścia granicznego Kużnica-Bruzgi. W sieci pojawiają się nagrania, na których widzimy tłum zmierzający pod polską granicę

Rząd zwołuje sztab kryzysowy

„W związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, ministra Mariusza Kamińskiego, ministra Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli właściwych służb” – poinformował na Twitterze rzecznik rządu.

St.chor.szt. Straży Granicznej Ewelina Szczepańska przekazała w rozmowie z mediami, że na granicy wzmocnione są siły policji, wojska oraz zwiększono obecność funkcjonariuszy SG.

