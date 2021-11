Kryzys na granicy Polska-Białoruś. „Polska prawica jest najgłupsza” kontra „Wy z opozycji i wasze głodne dzieci”

Na granicy Polski z Białorusią trwa najpoważniejszy kryzys od momentu, w którym pod granicę zaczęły przybywać kolejne grupy migrantów. Jak wynika z najnowszych doniesień, do Polski zmierza bardzo duża grupa migrantów, których celem ma być szturmowanie płotu granicznego.

Polskie służby w postaci Straży Granicznej, wojska i policji wzmocniły patrole i szykują się na nadejście grupy. MON opublikowało na Twitterze nagranie, na którym widać, jak wiele osób zmierza do granicy. W sprawie zabrało już głos wielu polityków obozu władzy, a także opozycji.

Maciej Gdula: Polska prawica jest najgłupsza

„Kaczyński mówił mi 15 lat temu, że ma bardzo dobre relacje z Łukaszenką. Wiele się od tego czasu zmieniło, ale dzisiejszy „atak” przeprowadzony w dniach, kiedy PiS zaczyna bardzo słabnąć przekonuje mnie, że nadal Panowie koordynują pewne akcje” – komentuje Roman Giertych.

Maciej Gdula z Lewicy wskazuje: Sytuacja na granicy jest poważna. Mamy tam ok 1000 zdesperowanych, zziębniętych cywilów. Oprócz cywilnych środków powstrzymywania trzeba być gotowym z pomocą humanitarną. Co na to Polska prawica: „wojna”, „atak”, „święta granica”. Przepraszam, ale Polska prawica jest najgłupsza.

Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski pisze: Od początku zdecydowane działania rządu (stan wyjątkowy, budowa zapory) podejmowane były by zminilizować szansę na szturm, który prowadzi dziś Łukaszenka. Dlatego kiedy PO i pozostałe części opozycji były przeciw stanowi wyjątkowemu i budowie zapory Łukaszenka otwierał szampana.

Głos zabrał także chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu. „Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć” – napisał.

Krystyna Pawłowicz: Wy z opozycji i wasze głodne dzieci

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnia z kolei, że służby panują nad sytuacją. „Monitorujemy sytuację w Kuźnicy od kilku dni i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości” – pisze.

Głos zabrała także sędzia TK Krystyna Pawłowicz. W serii wpisów twierdzi, że „to nie żaden „kryzys migracyjny” na naszej wschodniej granicy”. „To czysta ZEMSTA Putina i Łukaszenki za porażki jakie w przeszłości i obecnie ponieśli ze strony Polski. To wieczna zemsta Rosji, dziś ubrana w migrantów” – pisze”. Wy z opozycji, wasze „głodne dzieci” właśnie chcą przełamać polską granicę... No, wybierajcie, których chcecie przytulić...„ – dodaje.

