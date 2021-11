Pierwsze polskie biuro podróży oferuje wycieczki do Syrii. „Zwiedzanie częściowo ocalałych starożytnych ruin”

Podczas gdy uchodźcy z Bliskiego Wschodu szturmują polską granicę, w drugą stronę jadą polscy turyści. Warszawskie biuro podróży już organizuje wycieczki do pogrążonego w chaosie Iraku, a na wiosnę planuje wyjazd do zrujnowanej wojną domową Syrii. – Rozwój turystyki to bardzo ważna pomoc dla mieszkańców tego kraju – twierdzi organizator wyprawy. Tyle tylko, że nie zgadzają się z nim sami Syryjczycy.

Renomowany przewodnik Lonely Planet określa Syrię jako jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. „Mówiąc krótko, nie możesz tam jechać. A jeśli możesz, to nie powinieneś” – piszą jego autorzy. Jednak coraz więcej żądnych emocji turystów nie ma zamiaru ich słuchać – także w Polsce. „Według raportu UNESCO ucierpiało 90 proc. starej zabudowy Aleppo (w czasie wojny domowej – przyp. red.). Ogromna część zabytkowej zabudowy została zniszczona lub poważnie uszkodzona. Podczas naszej wizyty będziemy mogli na własne oczy zobaczyć, jak Aleppo wygląda dziś” – czytamy w programie wycieczki warszawskiego biura podróży Poza Trasą Adventure. To pierwsza firma w Polsce, która zaczęła organizować wycieczki turystyczne do wciąż ogarniętej wojną domową Syrii. Oprócz zrujnowanego Aleppo w programie jest m.in. zwiedzanie Damaszku, Palmyry i Tartusu. Najbliższy wyjazd zaplanowano na początku lutego 2022 roku, kolejny w kwietniu.