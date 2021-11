Granica Polska-Białoruś. Służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się

Jak wynika z najnowszego komunikatu MSWiA, do incydentu doszło na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana – zapewniają służby. Z nagrania pokazanego przez MSWiA wynika, że na granicy zgromadził się tłum migrantów. Na miejscu jest także wielu pograniczników i żołnierzy.

Granica Polska-Białoruś. Migranci próbowali siłowo przedrzeć się przez granicę w Kuźnicy Białostockiej

Z informacji podawanych przez media wynika, że do zdarzenia doszło przed 13 w okolicach przejścia polsko-białoruskiego w Kuźnicy Białostockiej. Była to pierwsza próba nielegalnego przekroczenia granicy w siłowy sposób. Kilkuset cudzoziemców naparło na płot i zasieki z drutu kolczastego. Próbowali oni uszkodzić zapory. Na ten moment nie wiadomo, czy próba ta się powiodła. Po polskiej stronie odparli ją strażnicy graniczni, policjanci i żołnierze – podaje RMF FM.

Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM Krzysztof Zasada wynika, że funkcjonariusze używali między innymi miotaczy gazu łzawiącego, by zapobiec przekroczeniu granicy. Jak zapewniają służby, w okolicach Kuźnicy są wzmożone patrole, które mają zapobiegać kolejnym takim sytuacjom.

Napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

Przypomnijmy, że sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest napięta już od kilku miesięcy. W ostatnich tygodniach znacząco ona jednak eskalowała. Reżim Łukaszenki sprowadza migrantów do Mińska, obiecując im przerzut do Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. Łukaszenka chce w ten sposób wywrzeć na Unii presję migracyjną. Nagrania zamieszczane w sieci przez służby i dziennikarzy pokazują, że już od weekendu sytuacja coraz bardziej się zaognia.

