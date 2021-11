Światowe media relacjonują sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Cytują wypowiedzi rządzących

To, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, relacjonują również światowe media. Informują, że Polska wzmocniła siły na granicy, zwiększyła liczbę obecnych tam żołnierzy, pograniczników i policjantów. Cytują również wypowiedzi rządzących o tym, że żołnierze są „przygotowani do obrony polskiej granicy”, a Białoruś dąży do „konfrontacji”.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest wyjątkowo niespokojna. W okolicach przejścia w Kuźnicy zebrały się setki migrantów, a służby i rządzący ostrzegają przed możliwym „szturmem". MSWiA informowało, że Polskie służby „udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów". Według doniesień medialnych, kilkuset cudzoziemców naparło na płot i zasieki z drutu kolczastego. Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że migranci rozbili w okolicach Kuźnicy obóz i „są pilnowani przez białoruskie służby". Czytaj też:

Narada kierownictwa PiS. Wśród tematów nie tylko kryzys na granicy