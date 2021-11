Szefowa Centrum Badań nad Terroryzmem: Sytuacja na granicy wymknęła się spod kontroli. Polska powinna poprosić o pomoc

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej napięta. 8 listopada do zasieków w okolicach miejscowości Kuźnica dotarła grupa kilkuset migrantów, a jak twierdzi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych, na Białorusi może ich przebywać nawet 12-15 tysięcy. Przed potencjalną eskalacją kryzysu ostrzega również wiceminister MSWiA. – Strona białoruska obserwuje co dzieje się na scenie politycznej w Polsce. Może dojść do szturmu 11 listopada – powiedział Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Sytuacja na granicy wymknęła się spod kontroli

Czy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wymknęła się spod kontroli? O tę i kilka innych kwestii związanych z kryzysem postanowiliśmy zapytać dr Paulina Piasecka, dyrektorkę Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

– Jeszcze kilka dni temu powiedziałabym, że istnieją co do tego podejrzenia. Dziś, oglądając relacje zarówno w mediach społecznościowych, jak i mediach tradycyjnych, trudno wyrażać co do tego jakiekolwiek wątpliwości – mówi dla „Wprost” dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Ekspertka zwraca uwagę także na jeszcze jeden ważny fakt, który sprawia, że przekaz o tym, co dzieje się na wschodniej granicy Unii Europejskiej, jest jeszcze mocniejszy. Chodzi o chaotyczne w niektórych momentach reakcje polskich służb.