„Szczepimy się dla Niepodległej!”. Plenerowe punkty szczepień w Małopolsce

– Barbakan to symbol obronności. I chcemy ten symbol wykorzystać do budowania obronności przed COVID-19. 11 listopada przy okazji święta Niepodległej i w związku z tym, że ten dzień zawsze kojarzył się Polakom z dumą, zapraszamy wszystkich, którzy chcą budować swoją obronność do tego, by się zaszczepili – zachęcał we wtorek wojewoda Łukasz Kmita.

Nowoczesny patriotyzm to kwestia dbałości o państwo, o gospodarkę, o najbliższą rodziną, o to, by oddziały szpitalne nie musiały być przekształcane w covidowe i dlatego przy okazji 11 listopada przypominamy, że szczepionka to jedyna na dzisiaj przepustka do normalnego funkcjonowania – mówił wojewoda.

Zainteresowani szczepieniami nie muszą mieć skierowania. Wystarczy dokument ze zdjęciem. W Barbakanie przygotowane zostaną trzy stanowiska szczepień, w których dostępne będą preparaty każdej z firm. – Będziemy je podawać w zależności od indywidualnych preferencji i wskazań medycznych – powiedział dyrektor szpitala MSWiA w Krakowie dr Michał Zabojszcz.

Do Barbakanu mogą przyjść w czwartek także wszyscy uprawnieni do bezpłatnych szczepień na grypę, dotyczy to zwłaszcza tych, którzy kontaktują się z dużą liczbą ludzi: nauczycieli, medyków, farmaceutów, żołnierzy, funkcjonariuszy służb oraz osób po 75 roku życia. Można szczepionki przeciw COVID-19 i przeciwko grypie bezpiecznie przyjąć w tym samym momencie: w jedno ramię jedną, w drugie drugą.

Plenerowy punkt szczepień będzie działał w Barbakanie – jednym z oddziałów Muzeum Krakowa – od g. 10 do 16. W razie zimna strażacy ustawią podgrzewane namioty.

Na tych, którzy zdecydują się zaszczepić, będzie czekać atrakcja. – Będą mogli bezpłatnie zwiedzić wystawę szopek krakowskich, którą 6 grudnia otworzymy w Celestacie – mówił Ryszard Kozik z Muzeum Krakowa. Dodał, że placówka bardzo chętnie włączyła się w tę akcję i przypomniał, że niedawno Medalem św. Krzysztofa uhonorowane zostało całe krakowskie środowisko medyczne za walkę z pandemią koronawirusa.

11 listopada akcja szczepień. Lista miast

Poza Krakowem akcje szczepień będą towarzyszyć obchodom Święta Niepodległości w: Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Limanowej, Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Proszowicach i Wadowicach.

W Małopolsce w pełni zaszczepionych zostało do tej pory ponad 1,5 mln osób, czyli 44,37 proc. mieszkańców. W Krakowie odsetek ten wynosi 65,4 proc., w gminie Czarny Dunajec 22,3 proc.

„Przyśpieszamy, bo widzimy, że pandemia też mocno przyśpieszyła”

Przywołując przykład Domów Pomocy Społecznej, w których większość pensjonariuszy przyjęła preparaty przeciw COVID-19 wojewoda wskazał na skuteczność szczepień. – 12 listopada 2020 roku w DPS-ach mieliśmy 1050 chorych, dziś sześciu – mówił Kmita.

– Mamy kolejny dzień wzrostu hospitalizacji z powodu COVID-19, o 90 zwiększyła się liczba pacjentów w szpitalach – podał Łukasz Kmita i zapowiedział, że baza łóżek będzie w kolejnych dniach zwiększana, a w ciągu kilkunastu dni każdy szpital w regionie musi mieć miejsca dla pacjentów z koronawirusem. – Przyśpieszamy, bo widzimy, że pandemia też mocno przyśpieszyła – dodał.

We wtorek w małopolskich szpitalach zajętych było 850 łóżek i 60 respiratorów. Według danych Ministerstwa Zdrowia we wtorek w Małopolsce potwierdzono 1011 nowych zakażeń, 23 osoby zmarły.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion

