Znamy wyniki plebiscytu Warszawianka Roku 2021. O rozstrzygnięciu poinformował Rafał Trzaskowski

Wśród nominowanych do nagrody Warszawianka Roku 2021 znalazły się: Kamila Górniak, Katarzyna Augustynek (znana jako Babcia Kasia), Marta Lempart, Olga Kozierowska, Magdalena „Lusia” Żagałkowicz, Sylwia Chutnik, Wanda Traczyk-Stawska, Agnieszka Kępka, Marina Hulia, Agnieszka Sikora.

Warszawianka Roku 2021. Wyniki plebiscytu

„Plebiscyt ma na celu uhonorowanie kobiety, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy. Tytuł Warszawianki Roku w 2021 roku zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie” – informowali organizatorzy konkursu.

We wtorek 9 listopada Rafał Trzaskowski ogłosił wyniki plebiscytu. Zwyciężczynią została wybrana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. „Mieszkańcy Warszawy zdecydowali – Pani Wanda Traczyk-Stawska Warszawianką Roku 2021! Pani bohaterstwo i walka w powstaniu, wytrwałość w pielęgnowaniu historii i pamięci, a dziś – walka o prawa kobiet, o obronę wykluczonych, o równość. Za to wszystko teraz i zawsze – dziękujemy!” – napisał włodarz stolicy na Twitterze. Rafał Trzaskowski do wpisu dołączył kilka zdjęć z laureatką.

