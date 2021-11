Dwie grupy migrantów przedarły się przez polską granicę

O eskalacji kryzysu przygranicznego jako pierwsze poinformowało Polskie Radio Białystok. Jak z kolei informuje Straż Graniczna, na którą powołuje się rozgłośnia, dwie grupy migrantów siłowo sforsowały płot graniczny i wtargnęły na terytorium naszego kraju. Część osób udało się niezwłocznie zatrzymać, reszta jest poszukiwana przez pograniczników.

Do incydentów doszło w okolicach Krynek i Białowieży, co pokazuje, że migranci przemieszczają się wzdłuż granicy w mniejszych grupach, szukając sposobu na przedarcie się przez zasieki. Nie jest jasne, jak dokładnie przebiegała akcja, Straż Graniczna mówi jedynie o siłowym forsowaniu ogrodzenia. Nie wiadomo, czy doszło do przepychanek z żołnierzami, policjantami i pogranicznikami, którzy ochraniają granicę.

Kryzys na granicy Polska-Białoruś coraz poważniejszy

Przypomnijmy, że w poniedziałek 8 listopada, pod polską granicę przybył tłum migrantów. Osoby te sprowadził na Białoruś reżim Łukaszenki, który wykorzystuje migrantów do wywierania presji na Unii Europejskiej. Choć kryzys przygraniczny trwa od miesięcy, w poniedziałek doszło do eskalacji. Do polskiej granicy zaczęły zbliżać się tłumy migrantów, mówi się o setkach osób.

Do pomocy w ochranianiu granicy wysłano dodatkowe siły graniczne, wojsko i policję. Od poniedziałku mają miejsce próby sforsowania ogrodzenia. Incydent, który miał miejsce we wtorek to pierwsza sytuacja, kiedy migrantom udało się przedrzeć w zwartej grupie. Wcześniej informowaliśmy jedynie o próbach nielegalnych przekroczeń, których migranci dokonywali pojedynczo lub w mniejszych grupach.

