Kryzys na granicy Polska-Białoruś. Do granicy dotrze kolejna kolumna migrantów?

Belsat.eu podaje, powołując się na informacje niezależnych blogerów, kanały służące migrantom do komunikacji i mieszkańców przygranicznych miejscowości, że do Polski dotrze kolejna grupa migrantów. Mają oni zwoływać się w odległości ok. 15 km od granicy.