NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej – 10 listopada

13:31 Szef RE zapewnia, że podczas rozmów z premierem pojawił się temat sprowadzenia Frontexu na granicę polsko-białoruską. - Wyjaśniałem premierowi, że Frontex jest gotowy by wspierać wszystkie wysiłki (Polski - red.) i okazywać naszą solidarność - mówi. 13:29 - Sankcje już są przedłożone (wobec Białorusi - red.), są na stole, chcemy to skoordynować - mówi Charles Michel i dodaje: - Musimy być gotowi działać, jeżeli będzie to potrzebne. 13:25 Media mogą zadawać pytania politykom, jedno z nich dotyczy możliwości zamknięcia całej granicy polsko-białoruskiej. - Pytanie jest jak najbardziej na czasie, dokładnie o tym rozmawiamy, by wdrożyć dodatkowe sankcje (...). Jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, by wdrożyć sankcje gospodarcze - odpowiada premier i dodaje, że już wcześniej zaapelował o to, by odbył się unijny szczyt w tej sprawie. - Presja na Mińsk, na Łukaszenkę, musi zostać zwiększona - podsumowuje. 13:23 - Trzeba działać szybko i poważnie. Już w najbliższych dniach wspólnie z państwami członkowskimi i Komisją Europejską rozważymy, jakie są możliwości działania, które miałyby istotny wpływ (na walkę z kryzysem na granicy - red.) - deklaruje szef RE Charles Michel. 13:21 Po premierze głos zabiera przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który zaczyna od złożenia życzeń Polkom i Polakom przed Świętem Niepodległości.



- Przyjechałem do Polski, ponieważ chciałem wyrazić solidarność całej UE wobec Polski, Polski, która stoi teraz przed poważnym kryzysem, który my traktujemy poważnie. Ten kryzys powinien spotkać się z solidarnością, jednością całej UE. To atak hybrydowy i niegodny, wobec którego trzeba działać stanowczo, zjednoczeni, a także w oparciu o nasze podstawowe wartości - mówi Charles Michel. 13:18 Premier o relacjach z UE w trakcie kryzysu



Mateusz Morawiecki opisuje, że wspólnie należy wypracować "odpowiednie rozwiązania", by Polska i UE "były nadal bezpieczne". - Chcemy współpracować z Rosją, z Białorusią, ale chcemy współpracować nie z pistoletem przyłożonym do głowy, tylko z państwami, które są demokratyczne, nie stosują szantażu politycznego, bo tak traktujemy te działania, z którymi się mierzymy na naszej wschodniej granicy - mówi szef polskiego rządu. 13:14 - Celem Aleksandra Łukaszenki jest przecież destabilizacja całej Europy. Dlatego cieszę się, że inaczej niż w przypadku poprzednich kryzysów migracyjnych, UE mówi jednym głosem - deklaruje Morawiecki. Wcześniej premier mówił, że na granicy mamy do czynienia z przejawami "terroryzmu państwowego" ze strony Białorusi.



- Nie ulega wątpliwości, że to Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za ten kryzys. I my musimy odpowiedzieć na tę presję, potrzebny jest mechanizm sankcji (wobec Białorusi - red.) - dodaje premier. 13:11 Rozpoczęła się konferencja szefa RE Charlesa Michela i premiera Mateusza Morawieckiego. Wizyta przedstawiciela UE związana jest z kryzysem na granicy. - Wydarzenia z ostatnich dni to test dla Polski, dla Europy (...). To jest przejaw terroryzmu państwowego; jest to też cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory ludzi na Białorusi z sierpnia zeszłego roku. Bronimy dziś nie tylko granicy polsko-białoruskiej, ale wschodniej granicy UE i NATO - mówi premier. 13:02 Konferencja szefa RE i premiera miała rozpocząć się o godz. 12.30, jednak politycy wciąż nie pojawili się przed kamerami. 12:47 Reakcje na kryzys migracyjny w Polsce



"Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie rozmawiać w środę z prezydentem USA Joe Bidenem o sytuacji na granicy Polski z Białorusią" - poinformowało właśnie Polskie Radio. 12:35 Lada moment powinna rozpocząć się konferencja prasowa przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Mateusza Morawieckiego. Charles Michel pojawił się w środę w Polsce, by rozmawiać o kryzysie na granicy. 12:21 "Dwa rosyjskie bombowce Tu-22M3 przeprowadziły patrol w przestrzeni powietrznej Białorusi - podało w środę ministerstwo obrony w Moskwie. Resort dodał, że maszyny wzięły udział w kontroli obrony przeciwlotniczej państwa związkowego Białorusi i Rosji" - informuje Polska Agencja Prasowa. 12:07 Kolejne nagrania od Straży Granicznej. Tym razem przedstawiające sytuację, w której białoruskie służby dostarczają migrantom prowiant.



twitter.com 11:54 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że oskarżanie Rosji o odpowiedzialność za sytuację na polsko-białoruskiej granicy jest "całkowicie nieodpowiedzialne i nieakceptowalne" - donosi agencja AFP.



Ta sama agencja donosi, że Angela Merkel rozmawiała z Władimirem Putinem telefonicznie o kryzysie migracyjnym i wezwała go do działania. 11:44 Grupa Granica na godz. 12 zapowiada konferencję ws. aktualnej sytuacji.



twitter.com 11:30 Charles Michel w Polsce ws. kryzysu migracyjnego



Rozpoczyna się spotkanie przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela z premierem Mateuszem Morawieckim. Według informacji KPRM po godz. 12.35 obydwaj politycy wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. 11:10 MON zamieściło nowe nagrania z granicy:



twitter.com 10:48 Stanisław Żaryn opublikował treści, mające świadczyć o nowych metodach reżimu Łukaszenki. W tym wypadku chodzi o specjalne instrukcje dla migrantów. "Przygotujcie transparenty, rozdajcie je dzieciom" - mają brzmieć przesyłane im komunikaty.



twitter.com 10:35 - Sytuacja jest i podobna i dynamiczna. Z jednej strony mamy do czynienia z obozowiskami, część imigrantów została podzielona na inne grupy. Zakładamy, że te grupy będą służy rozciąganiu sytuacji kryzysowej wzdłuż linii granicy. Spodziewamy się też kolejnego napływu grup, które są szykowane w Mińsku po to żeby pojechać dalej na Zachód. W najbliższych dniach, czy nawet godzinach imigrantów będzie więcej. Mamy do czynienia ze zdecydowaną eskalacją konfliktu. Szacujemy, że na Białorusi przebywa w tej chwili od 10 do nawet 15 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich miesiącach trafili przez lotnisko mińskie na teren Białorusi - mówił dziś w Radiu Plus rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn. 10:24 W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że na granicy w tej chwili jest około 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. 10:08 W trakcie konferencji prasowej przedstawicielka Straży Granicznej odniosła się do zamieszczonych niedawno nagrań z granicy. Polskie służby zarejestrowały, że po białoruskiej stronie padają strzały, a jak wskazano - to Białorusini zastraszają migrantów strzałami w powietrze.



- Te strzały padają, je słychać (...). Mamy dość dużą liczbę osób znajdującą się po tamtej stronie, słyszymy (strzałów - red.) ich teraz więcej - mówi. 10:04 Sytuacja na granicy. SG o trzech próbach grup



Ruszyła konferencja przed budynkiem Komendy Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. Jak mówi przedstawicielka Straży Granicznej, we wtorek były trzy próby przekroczenia granicy "przez większą liczbę osób". - Było to w okolicach placówki SG w Krynkach, to było około 100 osób. Około godziny 16-17 grupa około 200 osób w terenie odpowiedzialności placówki SG w Białowieży oraz w nocy placówka w Dubiczach Cerkiewnych udaremniła próbę przekroczenia granicy, to było kilkadziesiąt osób - przekazuje.



Jak zapewnia przedstawicielka SG, wszystkie próby zostały udaremnione. 10:00 MSWiA zamieściło zdjęcia z ostatniej nocy na granicy:



twitter.com 9:55 "Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności" - pisze MON na Twitterze i zamieszcza nagranie z granicy.



Szokujące nagrania. MON: Po stronie białoruskiej słychać strzały 9:50 Według najnowszych informacji ze Straży Granicznej wczoraj, tj. 9 listopada, dokonano blisko 600 prób przekroczenia granicy.



Na godz. 10 zapowiedziano konferencję w sprawie obecnej sytuacji.



twitter.com 9:41 W środę o sytuacji na granicy będą prowadzone rozmowy w Parlamencie Europejskim, do Polski przyjeżdża też szef RE Charles Michel.



Przewodniczący Rady Europejskiej przyjedzie do Polski. PE będzie debatował nt. naszej granicy 9:30 W nocy z 9 na 10 listopada doszło do największego dotychczas incydentu związanego z nielegalnym przekraczaniem polskiej granicy. Polskie służby zapewniają, że zatrzymały wszystkich, którym udało się sforsować granicę.



Dwie grupy migrantów przedarły się przez polską granicę

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy zmieniła się diametralnie w ostatni weekend, gdy w Mińsku zaczęły gromadzić się spore grupy migrantów. Później białoruskie służby eskortowały ich pod granicę z Polską, a migranci założyli wzdłuż niej obozowiska. Od 8 listopada trwają próby siłowego dostania się na terytorium Polski.

W nocy z 9 na 10 listopada dwóm grupom migrantów udało się przedrzeć przez granicę (to jak dotąd największy tego typu incydent od początku kryzysu). Jak zapewniły w środę 10 listopada polskie służby, wszystkich, którzy nielegalnie wkroczyli do Polski, udało się zatrzymać.

Kryzys migracyjny. Szef Rady Europejskiej w Polsce

Także na środę zapowiedziano wizytę przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela w Polsce, sprawą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy zajmie się też Parlament Europejski. Dzień wcześniej o kryzysie debatowano w polskim Sejmie.

Według danych Straży Granicznej z 9 listopada tego roku, we wtorek odnotowano 599 prób nielegalnego przekroczenia granica. Zatrzymano dziewięć osób.

Czytaj też:

Dwie grupy migrantów przedarły się przez polską granicę