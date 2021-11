Trzaskowskiemu puszczają nerwy. Pretensje o Marsz Niepodległości i riposta na atak wiceministra zdrowia

Rafał Trzaskowski w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski ubolewał nad tym, że „rządzący postanowili oddać odpowiedzialność za święto państwowe i 11 listopada skrajnym ugrupowaniom”. Prezydent Warszawy zarzucił rządowi, że spóźnił się z organizacją Marszu Niepodległości i teraz nie można tego zrobić bez udziału Roberta Bąkiewicza. Zdaniem włodarza stolicy 90 proc. osób tego dnia chce demonstrować swoje przywiązanie do Święta Niepodległości.

Marsz Niepodległości 2021. Rafał Trzaskowski uderza w Roberta Bąkiewicza

Polityk PO nawiązał również do plakatu Marszu Niepodległości 2021. Znalazł się tam tekst w języku niemieckim i podpis: Oberbuergermeister Tschaskovsky. Prezydent Warszawy podkreślił, że nie chodzi o jego nazwisko. Trzaskowski był również ciekawy, jak zareagują na to kombatanci. Włodarz stolicy zaznaczył, że „rok temu chuligani chcieli się wyżyć przy okazji święta narodowego”. – Bąkiewicz przyciąga tego typu ludzi i kończy się to burdami – zaznaczył Trzaskowski.

Prezydent Warszawy uderzył w Zbigniewa Ziobrę, uznając jego zachowanie za „niebywałe”. – Nawoływanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa to kuriozum, jakiego świat nie widział – stwierdził Trzaskowski. Według polityka PO minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny „przyczynia się do ewentualnego wzrostu napięć, nad czym ubolewa”. Trzaskowski skomentował również, że wojewoda mazowiecki „obudził się” z wezwaniem, aby uprzątnąć m.in. kostkę brukową czy stojaki na rowery.

Koronawirus w Polsce. Prezydent Warszawy o „bezczelności” ministra zdrowia

Włodarz stolicy zabrał również głos ws. koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zarzucił, że warszawskie szpitale nie chcą raportować o wolnych miejscach. – Wiceminister jest niebywale bezczelny, atakuje lekarzy, którzy ratują życie. Gdzie jest strategia? – odpowiedział Trzaskowski. Polityk PO wspomniał, że jest „totalny chaos i rządzący próbują zrzucać odpowiedzialność”. Prezydent Warszawy polecił Krasce, aby „wyszedł zza biurka”.

