Bąkiewicz atakuje Trzaskowskiego. Rzecznik PSL: Odstaw to, człowieku

„Jeśli Rafał Trzaskowski nie odgruzuje ronda Dmowskiego przed jutrzejszym Świętem Niepodległości, to jasne będzie, że gra w jednej drużynie z Aleksandrem Łukaszenką, który dąży do chaosu w Polsce. Nie zdziwi mnie jeśli prezydent Białorusi wyśle także swoich prowokatorów. Do uczestników: obserwujcie i nagrywajcie” – napisał w mediach społecznościowych Robert Bąkiewicz.

Wpis spowodował błyskawiczne reakcje polityków. „A może: NIE RZUCAJCIE KAMIENIAMI?” – skomentowała Anna-Maria Żukowska z Lewicy. „Kostka, gruz same nie latają. Wystarczy je zostawić w spokoju. Race do obrzucania mieszkań też znajdujecie na chodniku? Co roku gracie w »drużynie Aleksandra Łukaszenki, Władimira Putina« organizując burdę w Warszawie” – dodała Katarzyna Lubnauer z KO.

Marsz Niepodległości 2021 w Warszawie. Komentarze po wpisie Roberta Bąkiewicza

„Odstaw to, człowieku” – stwierdził krótko rzecznik PSL Miłosz Motyka. „Ale ta kostka sama się nie rzuca. Podobnie ławki i kosze, do tej pory do lotu 11 listopada potrzebowały zwykle jakiegoś »patriotycznego zrywu«” – zaznaczył były premier Marek Belka. „Pan powinien za to zapłacić razem z PiS-em” – podkreślił Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Tomczyk odniósł się do tweeta poza wątkiem. „A może nie rzucajcie?” – napisał. „Zatem, zdaniem Bąkiewicza, Łukaszenka jest w stanie wysłać prowokatorów do Warszawy, ale możliwość wysłania ich przezeń w tłum migrantów na granicy pan Bąkiewicz wyklucza” – rozwinęła z kolei Żukowska.

Szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości uderza w Rafała Trzaskowskiego

„Narracja PiS-u i Narodowców jest jedna: niezależne od tego, jaka burda będzie w tym roku, będzie za nią obwiniany Trzaskowski. A to, że od lat »prowokują« ich takie prowokujące przedmioty jak drzewa i stacje rowerowe, to już uprzejmie przemilczał” – skomentowała posłanka Marcelina Zawisza z Lewicy.

„Czytaj »jeśli moi chłopcy, z państwowego marszu, obrzucą kostką brukową państwową policję, to odpowiedzialny za to będzie ten, kto nie zabrał tej kostki«. Nic tak nie potrafi skompromitować Marszu Niepodległości jak Marsz Niepodległości…” – podsumował dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

