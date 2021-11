Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Mówił o „ataku hybrydowym” na granicy

W czwartek 11 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość, podczas której Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej. – 11 listopada to w każdym roku wyjątkowa data. Od tamtego pamiętnego 1918 roku, kiedy przyjmujemy, że Polska odzyskała niepodległość, poprzez przekazanie zwierzchnictwa nad wojskiem brygadierowi, wtedy jeszcze, Józefowi Piłsudskiemu, późniejszemu marszałkowi RP, to święto było ważne i było obchodzone zawsze. Nawet wtedy, kiedy nie wolno było go obchodzić przez wiele, wiele lat – powiedział prezydent.

– Dzisiaj jest ono oficjalnie w kalendarzu całego polskiego społeczeństwa, władz państwowych, jednym z najważniejszych symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i niezwykłym ładunku historycznej pamięci – podkreślił Andrzej Duda w dalszej części swojego wystąpienia.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Andrzej Duda o „ataku hybrydowym”

Prezydent w czasie uroczystości nawiązał do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. – Po raz pierwszy na polskiej granicy zmagamy się z takim specyficznym zjawiskiem, jakim jest atak hybrydowy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie. Dziękuję panom generałom, bo w obronie polskiej granicy dzisiaj uczestniczy zarówno polska SG, jej funkcjonariusze, jej dowódcy, jak i Wojsko Polskie, które wspiera działania polskiej SG, a dodatkowo jeszcze także i policja. Dziękuję za to, że te wszystkie działania są realizowane z takim poświęceniem. Dziękuję za to, że są realizowane sprawnie. Dziękuję za to, że są realizowane w taki sposób, w jaki powinny być realizowane według wszystkich współczesnych wzorców działania służb mundurowych – mówił Andrzej Duda.

– Jestem za to ogromnie wdzięczny. Wrócicie panowie za chwilę do swoich zadań. Proszę byście nadal je wykonywali. Proszę, by te działania trwały. Wierzę w to, że uda nam się w krótkim czasie doprowadzić do uspokojenia i powrotu normalności, także w pasie granicznym – powiedział prezydent.

twitterCzytaj też:

„Jak na polu coś zaszeleści, to myślę, że może uchodźcy idą”. Oto, co usłyszeliśmy od mieszkańców pogranicza