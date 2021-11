NA ŻYWO: Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy

12:50 Tymczasem Empik przypomina o zeszłorocznej słynnej już „bitwie”:



twitter.com 12:47 Co mówią rodzice, którzy zabrali dzieci na Marsz Niepodległości?



- Chcemy nauczyć je patriotyzmu, pokazać, że jest społeczeństwo, które się jednoczy w takich dniach - mówią uczestnicy demonstracji w rozmowie z reporterką Wprost.pl Klaudią Zawistowską. Wszyscy zgodnie podkreślają, że nie obawiają się zabierać dzieci na manifestację narodowców. Niektórzy przyjechali do Warszawy aż ze Śląska czy z Kalisza 12:42 Na całej trasie marszu po obu stronach jezdni ustawiono barierki. Nie można także skorzystać z przejść podziemnych. Na drugą stronę można się dostać dopiero w okolicach Dworca Centralnego 12:36 Tak na razie wyglądają okolice ronda Dmowskiego w Warszawie



Galeria: Święto Niepodległości. Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy 12:31 Jak donosi reporterka Wprost.pl Klaudia Zawistowska, dwie uczestniczki kontrmanifestacji z tęczowymi flagami próbowały przerzucić je przez barierkę. Narodowcy od razu kazali im je zabrać twierdząc, że są to niebezpieczne przedmioty 12:30 Warto też przypomnieć, że w nocy ktoś pomalował na tęczowo Most Poniatowskiego, którym przejdą narodowcy



facebook.com 12:25 Przy Rotundzie pojawili się także członkowie kolektywu No pasaran, którzy zorganizowali kontrmanifestację. Mają ze sobą transparenty z hasłami Nacjonalizm to nie patriotyzm czy Moją ojczyzną jest człowieczeństwo. W rękach trzymają biało-czerwone flagi, a także flagi UE oraz tęczowe



twitter.com 12:21 Ulic Warszawy podczas manifestacji będą pilnować setki policjantów. - Uwzględniamy, że na trasie marszu i w czasie wszystkich uroczystości mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności. Musimy uwzględniać to, że mogą się pojawić utrudnienia i nie każda osoba, która weźmie udział w Marszu Niepodległości czy w innym wydarzeniu, będzie nastawiona na działania polegające na wyłącznie świętowaniu. Mogą być osoby, które będą naruszać normy prawne i nasze działania uzależnione są od tego, w jaki sposób te osoby będą się zachowywać - przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak 12:18 Marsz niepodległości 2021 - jaką trasą przejdą narodowcy?



Marsz organizowany przez Roberta Bąkiewicza wyruszy z ronda Dmowskiego i przejdzie Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle'a i dalej przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Uczestnicy demonstracji planują także złożyć kwiaty przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego przed wejściem do Parku Skaryszewskiego 12:16 Na miejscu są już m.in. członkowie klubów „Gazety Polskiej” wraz z redaktorem Tomaszem Sakiewiczem



twitter.com 12:15 Tymczasem ponad godzinę opóźnienia ma pociąg TLK Małopolska, który wyjechał z Trójmiasta do Warszawy. Jak przekazało PKP, w pociągu była grupa agresywnie zachowujących się osób. Doszło do aktów wandalizmu m.in. wybita została szyba 12:12 W związku z nadchodzącym Marszem Niepodległości wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu uprzątnięcie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów na jego trasie. Chodziło m.in. o kostkę brukową, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe



twitter.com 12:02 Na Rondzie Dmowskiego gromadzą się już pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości. Start manifestacji organizowanej przez narodowców jest planowany na godzinę 13.

Marsz Niepodległości 2021 bez zgody sądów

Do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy tegoroczny Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy. Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości jako wydarzenia cyklicznego. Wcześniej decyzję wojewody uchylił warszawski Sąd Okręgowy, uwzględniając stanowisko stołecznego ratusza w tej sprawie. Oznaczało to, że tegoroczny Marsz Niepodległości nie ma statusu formalnie zarejestrowanego zgromadzenia i nie będzie mógł legalnie przejść, jak w poprzednich latach, trasą od ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Na tej trasie zarejestrowane jest oficjalne inne zgromadzenie. Aktywistki z grupy „14 Kobiet z Mostu” wyprzedziły w tym roku działaczy Marszu Niepodległości i jako pierwsze zarejestrowały przemarsz Niepodległa dla Wszystkich na trasie, którą od lat pokonują narodowcy 11 listopada.

Ostatecznie aktywistki zrezygnowały z przemarszu po tym, jak rząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformował, że Marsz Niepodległości dostaje rangę uroczystości państwowej, co daje mu pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami. W geście triumfu organizatorzy Marszu Niepodległości stworzyli plakat uderzający w prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Czytaj też:

Łatwy quiz z historii odzyskania niepodległości. Tu wstyd nie mieć przynajmniej 90 procent