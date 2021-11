„Przeciągnięto ich po podłodze”. Mamy zdjęcia z akcji policji wobec aktywistów i Babci Kasi

Policja pilnuje nie tylko uczestników Marszu Niepodległości, ale ewentualnych kontrmanifestantów. Jak donosi nasza reporterka Klaudia Zawistowska, funkcjonariusze przechwycili w przejściu podziemnym pod Rondem Dmowskiego kilku aktywistów, w tym Babcię Kasię, znaną ze Strajków Kobiet (właśc. Katarzyna Augustynek).

Babcia Kasia i aktywiści przechwyceni przez policję. „Nie chcieli wstać, wleczono ich”

Policjanci mieli próbować wyprowadzić z przejścia podziemnego aktywistów, a ponieważ ci stawiali opór – zaczęto ich wlec. Nasza reporterka opisuje, że jedna z wleczonych przez funkcjonariuszy osób miała legitymację prasową na szyi. – Ich wszystkich dosłownie przeciągnięto po podłodze, policja ich wlokła, ponieważ nie chcieli wstać, gdy próbowano ich normalnie wyprowadzić z tego miejsca – relacjonuje.

Na zdjęciach, które zrobiono podczas tej akcji, widać, jak przez kilku funkcjonariuszy wleczona jest Babcia Kasia, ale też inni aktywiści stawiający opór. Wokół osób siedzących na podłodze zbierali się policjanci, a potem, najczęściej czwórkami, wyciągali je z podziemnych przejść w centrum stolicy.

Relacja z Marszu Niepodległości 2021

Na Wprost.pl cały czas na żywo informujemy o wydarzeniach z Warszawy. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji: