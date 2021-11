Polki mają dość, szturm na granicę, Tusk nie zostanie prezydentem. Nowy „Wprost”

– Czy po tym, co wydarzyło się w Pszczynie, lekarz kierując się przesłankami politycznymi zamiast dobrem pacjenta, nie staje się „urzędnikiem państwowym” – zastanawia się w rozmowie z Agnieszką Szczepańską ginekolog dr Jacek Tulimowski.

O czym jeszcze w nowym „Wprost”

„Na granicy może dojść do wymiany ognia”. – Nie można się cofnąć ani pół kroku. Konflikt zbrojny jest bardzo blisko. To ma być test dla jedności NATO – tak generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, ocenia w rozmowie z Elizą Olczyk to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

„Do premiera Morawieckiego”. Komentarz Roberta Felusia, redaktora naczelnego „Wprost”.

„Problem nie zniknie”. W rządzie musiał zapanować popłoch, skoro minister zdrowia zapowiedział opracowanie szczegółowych wytycznych dla lekarzy, w jakiej sytuacji mogą przerwać ciążę patologiczną – pisze Eliza Olczyk.

„Co czyta premier”. Otoczenie Mateusza Morawieckiego politykę informacyjną oparło na innych mediach niż PiS, bo wie, że ich tematy nigdy nie będą „jedynką” czy nawet „dwójką” w Wiadomościach. Tekst Joanny Miziołek.

„Niepodległość nie na sprzedaż”. Robert Winnicki, jeden z pomysłodawców Marszu Niepodległości, odpowiedział m.in. na pytanie „czy kostka brukowa może sprowokować jego uczestników”. Rozmowa Dariusza Grzędzińskiego.

„Tusk nie zostanie prezydentem”. Donald Tusk ze swoim bagażem historyczno-politycznym nie ma szans na wybór na prezydenta – mówi Elizie Olczyk i Joannie Miziołek Jacek Protasiewicz, poseł Koalicji Polskiej-PSL.

„Polski tygrys”. – Moje dzieci widziały bomby, przeżyły brutalne zabójstwo ojca, doświadczały głodu. Uciekając z Czeczenii działałam instynktownie – opowiada Khedi Alieva, założycielka Fundacji Kobiety Wędrowne. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej

„Padaczka – kapryśna choroba”. – Mamy sprzęt, możliwości diagnostyczne, możemy leczyć dzieci ze skrajnymi przypadkami padaczek. Ale rodzice wolą zabierać je do klinik w Niemczech – mówi w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską dr Piotr Zwoliński, epileptolog.

„Czy inflacja zmiecie szefa NBP”. Prezes NBP Adam Glapiński chce pozostać na stanowisku na kolejną kadencję, ale ma przed sobą dwa zadania: przekonać Polaków, że inflacja jest chwilowa i udobruchać prezesa PiS – pisze Dariusz Grzędziński.

„Ile kobiet umrze zanim Polska stanie się drugą Irlandią”. W Irlandii przypadek podobny do tragedii p. Izabeli z Pszczyny wymusił zmiany w prawie aborcyjnym. W Polsce politycy tak liczą się ze zdaniem Kościoła, że nic nie wiadomo. Tekst Jakuba Mielnika.

„Onkologia – 2022 rok będzie przełomowy”. Pacjenci i eksperci wraz z Ministerstwem Zdrowia dyskutowali podczas Forum Pacjentów Onkologicznych o tym, jak zrewolucjonizować polską onkologię. Idą zmiany na lepsze – pisze Katarzyna Pinkosz.

„Czterech asów od thrillera”. Najnowsze książki czterech najbardziej cenionych autorów powieści sensacyjnym są już u nas. Każda inna: thriller polityczny, thriller sądowy, historyczny techno thriller i po prostu thriller. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Dramat pisarza”. Felieton Michała Witkowskiego.