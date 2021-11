Rzecznik KSP podsumował Marsz Niepodległości. Zabrał głos ws. spalenia flagi Niemiec i zdjęcia Tuska

Sylwester Marczak, oceniając Marsz Niepodległości 2021 mówił, że wylegitymowano 367 osób. 13 zostało ukaranych mandatem karnym. Są to m.in. wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu i niewykonywaniem poleceń funkcjonariusza czy policjanta. – Dodatkowo mamy 11 wniosków do sądu o ukaranie uczestników Marszu Niepodległości. Podstawy prawne są bardzo podobne – zaznaczył.

Sylwester Marczak o wydarzeniach na ulicach Warszawy

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji dodał, że łącznie zostało zatrzymanych 11 osób. Były to przede wszystkim osoby, które posiadały narkotyki w postaci marihuany. Pojedyncze przypadki dotyczyły naruszenia nietykalności. Marczak podkreślił, że wydarzenia na ulicach Warszawy „były dość spokojne, bezpieczne i nie odnotowano poważniejszych incydentów”.

Rzecznik KSP powtórzył, że analizowany jest materiał, który został zgromadzony 11 listopada. – Na tę chwilę mamy bardzo dużą liczbę materiałów w postaci zdjęć i filmów. Tam, gdzie stwierdzimy, że doszło do naruszenia przepisów prawa, materiały będą przekazywane do prowadzenia postępowań – stwierdził.

Marsz Niepodległości 2021. Rzecznik KSP o spaleniu flagi Niemiec i zdjęcia Tuska

Marczak zabrał również głos ws. spalenia flagi Niemiec oraz zdjęcia Donalda Tuska. Do tych sytuacji doszło jeszcze przed Marszem Niepodległości. – Czynności, które prowadzimy, to są materiały zabezpieczone i przekazywane w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, przede wszystkim w jakim rejonie – powiedział rzecznik. Zgromadzenie odbywały się bowiem na terenie, który przynależy do kilku komend rejonowych policji.

