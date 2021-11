Poruszający wpis wokalistki disco polo, która jest matką żołnierza. „Nie pozwólmy innym pluć na mundur!”

„Ten żołnierz, to mój syn Filip. Bóg, honor, ojczyzna. Przysięgał bronić granic RP. Granic, niezależnie przez kogo atakowanych” – napisała Elwira Mejk, piosenkarka disco polo. „Od września, z kilkudniowymi przerwami, kiedy wraca do domu, jest na granicy z Białorusią. Widzi i słyszy, co na granicy się dzieje, na bieżąco. Mając ludzkie uczucia, zachowuje powściągliwość żołnierza, który jest na służbie. Obowiązuje go tajemnica państwowa” – czytamy dalej. Piosenkarka do wpisu dołączyła zdjęcie swojego syna.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Matka żołnierza opublikowała poruszający wpis

W dalszej części wokalistka podzieliła się swoimi przemyśleniami, które towarzyszą jej jako matce żołnierza – bezpośrednio zaangażowanego w ochronę polskiej granicy. „Ja – Elwira, matka żołnierza stojącego na granicy z Białorusią. Myślę. Myślę, o tej wojnie. Wojnie hybrydowej, która rozgrywa się w pasie przygranicznym, a której my, żyjący w głębi kraju, nie odczuwamy. Myślę o naszych żołnierzach, o ich służbie, oddaniu, poświeceniu i jednocześnie o dzieciach w lasach. To bardzo trudna sytuacja dla każdej ze stron” – napisała.

„Co mogę zrobić ? Do sortowni PCK w Lublinie wysłałam paczkę z odzieżą i słodyczami dla dzieci. Modlę się za pokojowe rozwiązanie tej wojny. Smuci mnie tylko to, że ludzie w lasach nieświadomie stali się żywą bronią przeciwko stabilizacji pokoju” – dodała.

Elwira Mejk na zakończenie wpisu zapewniła żołnierzy, że jest z nich dumna. „Mój syn, tak jak tysiące jego kolegów, w nocy, czy w dzień, dzielnie pełni wartę. Broni granic naszego kraju. Nie pozwólmy innym pluć na mundur! Żołnierze – jestem z Was dumna! Matka jednego z Was” – napisała piosenkarka.

