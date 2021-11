Kryzys na granicy. 50 osób wdarło się do Polski. Nie wszystkie zatrzymano

Granicy polsko-białoruskiej, przy której koczuje kilka tysięcy migrantów, strzeże Policja, Straż Graniczna i Wojsko Polskie przy wsparciu WOT. Mundurowi informują, że w sobotę wieczorem doszło do incydentów. Podlaska policja donosi o udanej próbie sforsowania ogrodzenia przez migrantów i ataku na funkcjonariuszy.

50 osób wdarło się do Polski

Do pierwszego z incydentów doszło w sobotę przed godziną 17 w okolicach Starzyn. Policja informuje, że do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W ich poszukiwania zaangażowano 21 policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Z komunikatu wynika, że udało się odnaleźć mniej niż połowę osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. „Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku” – podała podlaska policja.

Kryzys na granicy. Zaatakowani policjanci

Funkcjonariusze informują też o innym incydencie, do którego doszło po godz. 20 w okolicach Kolonii Klukowicze. Jak podaje policja, podczas próby siłowego przekroczenia granicy zaatakowani zostali mundurowi. „Rzucony kamień trafił w kask funkcjonariusza. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzony został hełm chroniący głowę policjanta” – czytamy.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Relacja

