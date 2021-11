Białoruskie służby prowokują na granicy. W stronę Polaków poleciały nie tylko kamienie

Minionej nocy na granicy polsko-białoruskiej doszło do szeregu incydentów. Polscy żołnierze i funkcjonariusze byli atakowani nie tylko przez migrantów, którzy usiłowali siłowo przedrzeć się przez granicę, ale też przez białoruskie służby. Ministerstwo Obrony Narodowej donosi, że Białorusini zachęcają cudzoziemców do ataków, wyposażając ich m.in. w... gruz z budowy. Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn informował, że w ostatnim czasie widziano kilka ciężarówek z takim ładunkiem.

Kryzys na granicy. Policja i żołnierze obrzucani kamieniami

W sobotę gruz został użyty przeciwko Polakom strzegącym granicy. MON donosi, że w nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Na tym jednak prowokacje nie ustały. W kierunku Polaków poleciały też kamienie. „W okolicach Szudziałowa funkcjonariusze białoruskich służb dwukrotnie obrzucili polskich żołnierzy kamieniami. W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał” – podał MON.

Minionej nocy zaatakowani zostali także policjanci, którzy pełnili patrol przy granicy. Jeden z funkcjonariuszy został trafiony, ale przed poważnym urazem ochronił go hełm.

Stanisław Żaryn udostępnił na Twitterze zdjęcie jednego z prowokatorów. „Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną” – przekazał.

Migranci wdarli się do Polski

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje napięta. Jak informowała Straż Graniczna, minionej doby doszło do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy: w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Kolonii Klukowicze. W okolicy wsi Starzyna (pobliska większa miejscowość to Dubicze Cerkiewne – red.) do Polski wdarło się około 50 migrantów. W ich poszukiwania zaangażowano 21 policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podlaska policja informowała, że p olicjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku” . Nie wiadomo, jaki jest los pozostałych osób.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Relacja

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Relacja

