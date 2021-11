„Scena Dialog”: nowy program Tomasza Terlikowskiego na Wprost.pl. „Polsko-polska rozmowa o rzeczach najważniejszych”

Ideą programu „Scena Dialog – Tomasz Terlikowski i goście” jest udowodnienie, że Polacy wciąż potrafią konstruktywnie rozmawiać nawet na najtrudniejsze tematy. W każdy czwartek o godzinie 18:30 gośćmi Tomasza Terlikowskiego – publicysty, filozofa, pisarza i działacza katolickiego – będą nietuzinkowe postaci ze świata nauki, sztuki oraz polityki.

Wspólnie z nimi chcemy pokazać, że w świecie dążącym do upraszczania i skracania informacji nadal jest miejsce na poważne intelektualne debaty, które – podkreślmy – mogą być porywające i wciągnąć widza.

W „Scenie Dialog” rozmawiamy kulturalnie i spokojnie nawet z tymi, z którymi się nie zgadzamy.

Program „Scena Dialog” realizujemy w warszawskich teatrach Syrena i Rampa. Zdecydowaliśmy się zagościć na deskach scen z olbrzymią tradycją i dekadami sukcesów. Chcemy czerpać z jednej z najważniejszych wartości teatru, jaką jest budowanie z publicznością konstruktywnego dialogu.

We „Wprost” bierzemy sobie tą umiejętność głęboko do serca. „Scena Dialog” to nasza odpowiedź na współczesny kryzys debaty w polskim społeczeństwie. I cegiełka, którą chcemy dołożyć do naprawy tej sytuacji.

Program „Scena Dialog” będzie dostępny wyłącznie dla zalogowanych subskrybentów „Wprost”. Pierwszy odcinek udostępnimy jednak otwarty dla wszystkich.

Premiera pierwszego odcinka programu „Scena Dialog – Tomasz Terlikowski i goście” już w czwartek 18 listopada o godz. 18:30 tylko na Wprost.pl.







