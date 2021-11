Dramatyczne relacje z granicy. Dlaczego premier zwleka z wezwaniem NATO?

Zamiast zdecydowanej odpowiedzi na ataki z Białorusi, daliśmy się zepchnąć do defensywy. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, a mimo to wszyscy tylko rozważają, co i jak można zrobić Łukaszence i Putinowi, żeby powstrzymać ich agresję.

„Rozważanie" zaczyna wypierać „głębokie zaniepokojenie” w roli ulubionego zwrotu w języku europejskiej dyplomacji. Unia rozważa więc od kilku dni wprowadzenie nowych sankcji, mających ukrócić przemyt ludzi z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Dobrze choć, że ich szczegóły mamy poznać już w poniedziałek. W refleksyjnym nastroju wydają się być także nasi politycy, mimo, że groźba sprowokowania jakiegoś groźnego w skutkach incydentu granicznego rośnie z dnia na dzień. Nasz rząd ciągle rozważa więc, czy dopuścić media do relacjonowania konfliktu z naszej perspektywy. W tym czasie reżim Łukaszenki uprawia już propagandę na międzynarodową skalę, i to rękami ekip CNN i BBC, które nie dostały polskiej akredytacji.