Siarkowska na wojnie nie tylko z ministrem zdrowia. „Anka potrafi bić się jak lwica”

Anna Siarkowska, posłanka PiS, choć nie należąca do tej partii, jest bardziej rozpoznawalna od niejednego polityka Prawa i Sprawiedliwości. A to za sprawą swoich radykalnych poglądów i tego, że nie waha się ich prezentować. – To chodząca kontrowersja. Wierzy w misyjność zadań i funkcjonuje nieustannie na wysokim „C”. Od innych kontrowersyjnych postaci odróżnia ją to, że jest autentyczna – przekonuje były polityk Kukiz15.

– Ma odwagę pójść pod prąd. 80 proc. posłów PiS nigdy by się tak nie zachowało – dodaje z lekkim podziwem polityk związany z narodowcami.

Siarkowska niedawno starła się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim na Twitterze. Poszło o informację, że minister konsultuje w Sejmie przepisy umożliwiające pracodawcom sprawdzanie czy pracownicy są zaszczepieni.