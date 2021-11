Żołnierka, która jedzie na granicę: Żeby tylko nikogo nie przepuścić. Ale też, żeby nie strzelać.

Monika* służy w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Jest wśród żołnierzy, którzy otrzymali rozkaz, aby wyjechać na wschodnią granicę.

Katarzyna Świerczyńska: Z jakim nastawieniem jedziesz na granicę?

Mam nadzieję, że będąc tam, wyłączę mózg, że będę tylko stała, będę takim pionkiem wykonującym rozkazy. Układam to sobie w głowie, odkąd wiem, że jadę. Żeby tylko nikogo nie przepuścić, ale też, żeby nie strzelać. I nie patrzeć za bardzo na to, co tam się dzieje…



Tak się da? Nie patrzeć? Oprócz mózgu jest jeszcze serce…

Jadąc tam, trzeba mieć taką trochę znieczulicę. Nie wiem, co mnie czeka, ale mam nadzieję, że dam radę. Jestem żołnierzem.



Żołnierze służący na granicy są też krytykowani. Właśnie tę znieczulicę im się wytyka.

Mówisz o tym, co ta aktorka napisała i inni celebryci? Bardzo mnie to martwi. Naprawdę. Oni chyba sobie zupełnie nie zadają pytania, co my musimy czuć. Jak czuje się żołnierz, do którego być może za chwilę ktoś będzie strzelać. Co czuje, kiedy widzi przed sobą kobiety i dzieci. I o kim ja mam wtedy myśleć? O tych, co są za płotem? Czy o moim dziecku, mojej rodzinie? Wiesz, ja cały czas mocno przeżywam te sytuacje, kiedy po drugiej stronie płotu były oddawane strzały. Cały czas myślę, jak czuli się żołnierze, moi koledzy. I jak ja będę się czuła w takiej sytuacji…



Dlaczego poszłaś do wojska?

Jestem z wojskowej rodziny. I zawsze chciałam wykonywać jakiś męski, mundurowy zawód. Wiem, że dużo osób idzie do wojska dla łatwych pieniędzy. Ze mną tak nie jest. Jestem dumna, że jestem żołnierzem. Kiedy składałam przysięgę, miałam ściśnięte serce i płakałam ze wzruszenia. Takie to dla mnie ważne było, że mogę tu stać, że mogę służyć, jak kiedyś mój tata…

W przysiędze żołnierskiej są słowa o obronie granic. Czy kiedy je wypowiadałaś, myślałaś o tym, że naprawdę będziesz musiała to robić?

Nie. Nikt o tym nie myśli chyba. Nikt nie chce wojny, konfliktu. Nie zakładałam, że to się wydarzy.



Jak się dowiedziałaś, że masz jechać na granicę?

Zadzwonił dowódca. Ale ja już czułam, że pojadę. Jednostki są już prawie puste. Wszystkich wysyłają, tylko sportowcy zostaną na salach gimnastycznych chyba i matki karmiące. Chociaż z tymi sportowcami to się dziwię. Przecież są najsprawniejsi. Powinni też jechać.



Zadzwonił dowódca i co powiedział?

Że mam rozkaz wyjazdu na szkolenie poligonowe.

Szkolenie?

No jakoś to trzeba ująć. Nie mamy przecież stanu wojennego. To kwestie formalne.

Na jak długo jedziesz?

Dowódca powiedział, że za tydzień będę w domu. Tak samo powiedziałam moim bliskim, żeby się nie martwili. Mam świadomość, że może być różnie. Że to może być nie za tydzień, ale za miesiąc, albo nawet trzy. Nikt nie wie, jak rozwinie się sytuacja, czy będzie mnie miał kto zrotować.



Widzę, że jesteś już spakowana? Co jest w tych plecakach? [za Moniką, na kanapie, leży sterta bagaży]

Ten plecak to plecak na gaz. Kupiłam, ile się tylko dało…

Gaz?

Tak, taki do kuchenki. Mam taką małą. Dla siebie, ale też koledzy, którzy są tam na miejscu, prosili, żeby przywieźć. Chodzi o to, żeby móc zjeść na szybko coś gorącego w czasie służby. Nie wyobrażam sobie nie jeść przez osiem godzin. Biorę dużo rzeczy, które można łatwo zalać wrzątkiem, jakieś zupki chińskie. Mam też dżemiki takie małe, miodki. I sporo batonów. Chociaż nie wiem, czy jakiegoś batonika nie przerzucę przez płot, jak będzie tam jakieś dziecko…

Dlaczego żołnierz musi martwić się o takie rzeczy, jak ciepły posiłek na służbie?

Bo tego nie ma. Z tego co przekazali mi koledzy i koleżanki, którzy są już na miejscu, to w obozowisku wielu rzeczy brakuje. Np. nie ma ciepłej wody podobno i jest problem z prysznicami… Siedzę teraz w domu i wiem, że muszę nacieszyć się tymi luksusami, bo za chwilę ich nie będzie. O zobacz, mam też taką matę składaną. Można na niej usiąść, uklęknąć i jesteś sucha. Mam słabe krążenie, więc kupiłam sobie specjalne wkładki ogrzewające do butów na baterie. Trochę się boję tego zimna. Będziemy tam stać w miejscu, wtedy się najbardziej marznie. Ale zabrałam dużo ciepłych skarpet…



Ile par?

21.

To zdecydowanie więcej niż na tygodniowy wyjazd.

No tak. Wolę być przygotowana. Majtek mam mniej, ale biorę butelkę płynu do prania. Najgorzej jak okres dostanę. Tym też się martwię. Kobiecie nie jest łatwo dbać o higienę w takich warunkach poligonowych. Na miejscu trzeba być w mundurze cały czas. Podobno nawet po obozowisku nie można chodzić w dresie, bardziej na luzie. A ty wiesz, jak taki mundur śmierdzi po tygodniu? Nie da się opisać. Mam tu jeszcze specjalne wkładki na kolana, że jak klęczysz, to nie boli. Sporo cywilnych ubrań pod mundur, żeby mi ciepło było. Plandekę, którą możesz rozwiesić między drzewami, daszek zrobić, kiedy deszcz pada. Dobry nóż do otwierania konserw.



Bierzesz coś osobistego?

Mam portfel pełen zdjęć. I rękawiczki z jednym palcem od mojego chłopaka. Ale o… [Monika sięga do kieszeni zielonego, wojskowego plecaka z naszytą flagą Polski i wyjmuje niewielki, biały woreczek]. Biorę różańce. Ten duży jest mojego syna, ten drewniany dostałam od zaprzyjaźnionej siostry zakonnej, a ten mały jest taki, że można go wszędzie zabrać. Jestem bardzo wierząca. Będę stać tam przy tym płocie i się modlić.



O co chcesz się modlić?

O pokój dla wszystkich.

Porozmawiajmy o staniu przy płocie. A jeśli po drugiej stronie będzie dziecko?

Przecież nie będę strzelać do dziecka. No chyba, że będzie uzbrojone, wtedy jest inna sytuacja… Wtedy i tak czeka się na rozkaz. Ja w ogóle nie zakładam, że będziemy strzelać do ludzi. To zawsze jest ostateczność. Nikt tego nie chce. Jak będą dzieci, to ja muszę wtedy myśleć o tym, że za swoimi plecami mam własne dziecko, którego też bronię, jadąc tam. Mam za plecami całą swoją ojczyznę. Po to tam jedzie każdy z żołnierzy. I dlatego te wszystkie zarzuty w naszą stronę, bardzo bolą. My naprawdę nie chcemy otwierać ognia.



Za tym płotem też są ludzie.

Wiem. Ale wpuszczenie ich nie rozwiąże żadnego problemu. Są marionetkami Łukaszenki.



Jesteś żołnierzem. Musisz zakładać, że może paść rozkaz, żeby strzelać. Co wtedy?

Na pierwszym miejscu jest dla mnie Bóg i przykazanie „nie zabijaj”. Nie chcę nikogo zabić. Jeśli trzeba będzie strzelać, to będę celować tak, żeby tylko zranić. Zresztą tego się uczymy. Jeśli postrzelisz człowieka, to eliminujesz co najmniej dwie osoby, bo jakiś kolega rzuci mu się na pomoc. Jedyna sytuacja, kiedy wyobrażam sobie, że mogłabym zabić, to kiedy życie mojego własnego dziecka będzie bezpośrednio zagrożone. Wtedy nic się nie będzie liczyło. Zrobiłabym wszystko dla niego.

A jeśli będziesz musiała przerzucić jakieś dziecko przez granicę?

No my już śmiejemy się z tego przerzucania. Nikt dziećmi nie rzuca przez płot. Jeśli trzeba będzie, to przeniosę przez te druty, nawet jeśli się przy tym poranię.

Rozumiem, że chcesz, żeby precyzyjnie to nazywać. Czyli przeniesiesz takie dziecko?

Tak. Tam są porządne obozowiska, namioty, ogniska. I ludzie odpowiedzialni za to dziecko. To oni te dzieci tam sprowadzili. I to oni muszą ponosić za nie odpowiedzialność. Widziałaś te markowe kurtki, jakie mają? Mnie na takie nie stać. Moja kosztowała 50 zł. Uważam, że nie możemy ich wpuszczać. Nikt wtedy nie będzie szczęśliwy. Polska jest mało tolerancyjnym narodem. Niemcy są bardziej otwarci. Nie da się tego w jednej chwili zmienić. Nie wiem, czy to jest prawda, ale krąży wśród żołnierzy historia o nagim dziecku. Stało na granicy i nasz żołnierz okrył je kocem. A tamci podbiegli i zdarli ten koc. Dzieci są wykorzystywane.



Nie mają na to żadnego wpływu. To tylko dzieci.

Ale trzeba mieć tego świadomość. Oni są odpowiedzialni za te dzieci. Nie my.

Jak twój syn zareagował na to, że jedziesz?

Martwi się, chociaż tak bezpośrednio mi nie powie. Ma 15 lat. Wychowuję go samotnie, ale to nie ma znaczenia w wojsku. Już jest za duży. Pomogą mi bliscy. Martwię się najbardziej właśnie o niego.

Żołnierze się boją jechać na granicę?

Nie! Wielu z nich przecież ma za sobą misje, o wiele gorsze rzeczy. Uważam tylko, że ci najmłodsi nie powinni jechać, ci, którzy nie mają pełnych szkoleń, nie potrafią dobrze strzelać.



A rodziny? Byłam niedawno w Wędrzynie w województwie lubuskim. Kolonia, gdzie są jednostki wojskowe i osiedle dla żołnierzy i ich rodzin. Jak wyjadą żołnierze, nie oszukujmy się, głównie mężczyźni, to zostaną kobiety i dzieci.

Jak wiążesz się z żołnierzem, to musisz mieć świadomość, co cię czeka. To też wyjazdy na poligony, na misje. Żony żołnierzy są nauczone rozłąki.



Żołnierze nie uciekają na L4?

Żeby uniknąć wyjazdu na granicę? Nie. Nikt z moich kolegów i koleżanek tak nie robi.



Czego się obawiasz najbardziej tam, na miejscu?

Że nie będę mogła się umyć. Ten brak warunków do dbania o higienę, o którym wszyscy mówią, najbardziej mnie przeraża.



*Imię i niektóre szczegóły na prośbę mojej rozmówczyni, zostały zmienione.