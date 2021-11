Kamil Durczok nie żyje. Dziennikarz miał 53 lata

Serwis Press potwierdził informację o śmierci Kamila Durczoka w dwóch źródłach, w tym u rodziny dziennikarza. Także Interia pisze o śmierci dziennikarza, powołując się na jego rodzinę. Z doniesień medialnych wynika, że Kamil Durczok zmarł rano w Katowicach. Dziennikarz był reanimowany w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kamil Durczok nie żyje. Odszedł w szpitalu

Jak informuje Interia, Kamil Durczok zmarł w szpitalu w Katowicach we wtorek nad ranem. Miał krwotok.

W minionych miesiącach dziennikarz kilkukrotnie informował o tym, że przebywa w szpitalu. „Dziś, po raz pierwszy po blisko 4 tygodniach, wyszedłem z domu i udałem się w innym kierunku niż szpital. Miło znowu Was widzieć. Wydaje się, że w pierwszej rundzie starcia Durczok vs choroba mamy 1:0. Dzięki za wsparcie” – pisał w mediach społecznościowych w lipcu ubiegłego roku. „Mój organizm wystawił rachunek za wiele lat a zwłaszcza za ostatni rok. Przede mną trudna bitwa. Muszę się teraz skupić na tym, żeby walczyć o swoje zdrowie, i to z całych sił” – informował w grudniu tego samego roku. Wówczas przekazał również, że lekarze podejrzewają u niego COVID-19. Pierwszy test dał jednak wynik ujemny. „Jeśli faktycznie objawy są takie jak u mnie, to nikomu nie życzę podobnych »wrażeń«” – dodał.

Kamil Durczok na szpitalny oddział z powodu choroby trafił również w maju 2021 roku. Wówczas pilnie potrzebował transfuzji krwi. „W nocy pilnie przetaczano mi krew. Poruszające doznanie... Nie medycznie, bo to prosty zabieg, ale psychicznie. Wszystkie wyświechtane hasła typu »krew darem życia« nagle nabierają zupełnie nowego znaczenia. Wszystkim krwiodawcom nisko się kłaniam. Tym z BRh+ szczególnie” – informował Durczok w mediach społecznościowych.

Kamil Durczok – kariera

Kamil Durczok w latach 1993-2006 pracował w Telewizji Polskiej. Następnie przeszedł do stacji TVN, w której spędził kolejnych dziewięć lat. Był redaktorem naczelnym i prowadzącym „Faktów” . W latach 2016-2019 kierował portalem Silesion.pl, w tym samym czasie prowadził w telewizji Polsat program Brutalna prawda. Durczok ujawnia (później pod nazwą Durczokracja).